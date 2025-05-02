Прибутків потрібно чекати 10 років: у Reuters сказали, що не так з угодою про надра

Розробка родовищ може зайняти багато часу через низку перешкод.

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США та Україна можуть чекати десятиліття, щоб отримати доходи від угоди з видобутку корисних копалин / Колаж: Главред, фото: facebook.com/yulia.svyrydenko, ua.depositphotos.com

Головні тези:

Угода між США та Україною не принесе доходів упродовж багатьох років

Війна з Росією відлякає багатьох інвесторів

Угода не містить жодних гарантій безпеки

Україна і США уклали так звану угоду про надра. Попри офіційні заяви про політичну важливість цього договору, реальні доходи від нього навряд чи з'являться найближчим часом. Як пише Reuters, фінансова вигода може настати не раніше ніж через 10 років.

За оцінками експертів галузі, розробка в країнах з розвиненим гірничим сектором, таких як Канада або Австралія, займає від 10 до 20 років. У випадку з Україною цей термін може бути ще довшим через низку перешкод. Війна, зруйнована інфраструктура та відсутність геологічних досліджень суттєво підривають перспективи розробки родовищ.

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Видання зазначає, що через трирічну повномасштабну війну інфраструктура - енергетична, транспортна та логістична - зазнала значних руйнувань. Більшість родовищ досі не мають повноцінних геологічних досліджень, які б підтвердили економічну доцільність їх розробки. Крім того, потенційні інвестори можуть обмежуватися від інвестицій у державу, де триває війна.

"Якщо хтось думає, що всі ці корисні копалини раптом почнуть масово експортуватися з України, то це ілюзії. Реальність така, що людям буде важко виправдати інвестиції в Україну, коли вони мають альтернативи - інвестувати в критично важливі мінерали в країнах, де немає війни", - сказав керівник відділу мінералів у консалтинговій компанії Benchmark Minerals Intelligence Адам Вебб.

Ще однією перешкодою є те, що деякі потенційно прибуткові родовища розташовані на територіях, окупованих Росією, а угода не містить жодних гарантій безпеки.

Угода зі США про корисні копалини / Інфографіка: Главред ​

Угода про мінерали - останні новини

Як повідомляв Главред, 30 квітня Україна підписала важливу угоду зі Сполученими Штатами - Інвестиційний фонд відновлення Україна-США. Документ був укладений спільно з міністром фінансів США Скоттом Бессантом і передбачає залучення глобальних інвестицій у відновлення української економіки.

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав підписаний з Україною договір про створення спільного Інвестиційного фонду реконструкції "історичною угодою про економічне партнерство" між країнами. За його словами, "ця угода чітко сигналізує Росії про те, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній та процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі".

В Україні опублікували текст проєкту угоди зі США, що передбачає розвиток родовищ 57 видів корисних копалин. Документ, який має бути ратифікований Верховною Радою, також містить положення про військову допомогу США, яку можна зараховувати як внесок до фонду.

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Україною щодо корисних копалин вигідна США, оскільки обіцяє значно більшу вигоду, ніж вкладені 350 млрд доларів. Він зазначив, що американська присутність допоможе захистити райони розробок, а угода є взаємовигідною.

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