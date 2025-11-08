Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Диверсія на ЗАЕС: розкрито найгірший сценарій з обстрілом і детонацією

Олексій Тесля
8 листопада 2025, 18:22
66
Ольга Кошарна прокоментувала можливі російські провокації на захопленій ЗАЕС.
Росіяни мають намір перезапустити й експлуатувати ЗАЕС
РФ може влаштувати провокацію на ЗАЕС / Колаж: Главред, фото УНІАН

Важливе із заяв Кошарної:

  • На ЗАЕС зараз перебуває велика кількість російських військових
  • РФ може влаштувати обстріл з інформаційно-пропагандистською метою

Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна прокоментувала можливі російські провокації на захопленій Запорізькій атомній електростанції.

"Ну, по-перше, вони, як завжди, можуть написати, що "українські дрони" нібито влучили кудись - у "навчальний центр" чи навіть "у градирню". Але треба розуміти, що на станції зараз перебуває велика кількість російських військових. І це не війська радіаційного чи хімічного захисту", - підкреслила вона в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт нагадала про те, що на ЗАЕС присутні безліч підрозділів окупантів РФ.

"Тому будь-які українські диверсії там просто неможливі. У нас прекрасно усвідомлюють, що поруч живуть люди, і головне завдання - зберегти станцію в цілісності. Українські сили не обстрілюють територію навколо ЗАЕС, тому що все навколо заміновано, і будь-яке влучення може призвести до детонації", - попередила вона.

На її думку, РФ може влаштувати обстріл з інформаційно-пропагандистською метою.

"Тим паче, що обстріли там уже траплялися - наприклад, по цистернах із дизельним паливом. Але це не становить загрози реакторам або системам безпеки", - додала Кошарна.

Диверсія на ЗАЕС: розкрито найгірший сценарій з обстрілом і детонацією
/ Главред

Ситуація на АЕС: попередження МАГАТЕ

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) продовжують моніторинг ситуації на кількох українських АЕС. У новому звіті організації зазначається, що за останні тижні ризики в районах розташування цих об'єктів помітно зросли. За інформацією агентства, в околицях Чорнобильської, Рівненської, Южно-Української та Хмельницької станцій фіксується зростання військової активності. Особливо тривожною МАГАТЕ називає ситуацію навколо Запорізької АЕС, яка залишається найбільш вразливою.

Раніше повідомлялося про те, що РФ влаштувала терор на ЗАЕС. 13 працівників Запорізької АЕС залишаються в окупації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що через дії країни-агресора Росії тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція перебувала без електроенергії. Москва готується вкрасти станцію. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Як повідомляв Главред, раніше російський безпілотник вибухнув неподалік Южно-Української атомної електростанції після збиття. Це сталося приблизно за 800 метрів від периметра атомної станції.

Читайте також:

Про персону: Ольга Кошарна

Кошарна Ольга Павлівна (нар. 8 жовтня 1955 року) – ексчлен колегії Державної інспекції ядерного врегулювання України,

директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціаціх "Український ядерний форум", кандидат хімічних наук.

Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Запорізька АЕС Ольга Кошарна
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дощовий Армагеддон накриє регіони: названа точна дата нового похолодання

Дощовий Армагеддон накриє регіони: названа точна дата нового похолодання

18:37Синоптик
Буде багато годин без світла: вводяться жорсткі графіки на 9 листопада

Буде багато годин без світла: вводяться жорсткі графіки на 9 листопада

17:50Україна
Прорив ворога вже 25 км: військовий попередив про загрозу наступу на ще одну область

Прорив ворога вже 25 км: військовий попередив про загрозу наступу на ще одну область

17:40Війна
Реклама

Популярне

Більше
Готуйтесь до сплеску щастя: скоро доля винагородить трьох знаків зодіаку

Готуйтесь до сплеску щастя: скоро доля винагородить трьох знаків зодіаку

Розтрощив військо росіян: ким був перший та єдиний імператор в історії України

Розтрощив військо росіян: ким був перший та єдиний імператор в історії України

Росіяни націлились на ще один обласний центр: військовий розкрив план РФ

Росіяни націлились на ще один обласний центр: військовий розкрив план РФ

Екстрені відключення світла почалися після обстрілу: список областей

Екстрені відключення світла почалися після обстрілу: список областей

Крим під потужним ударом: ССО провели надуспішну операцію на великій відстані

Крим під потужним ударом: ССО провели надуспішну операцію на великій відстані

Останні новини

19:24

Лише одиниці знають про головний секрет пралки: прихована можливість змінює все

19:21

Не слабка стать: як українки керували державою і воювали зі зброєю в руках

19:10

Як проблеми діючої влади в США працюють нам на рукуПогляд

18:43

Як українською правильно сказати "копійка" - давня назва, про яку забулиВідео

18:37

Дощовий Армагеддон накриє регіони: названа точна дата нового похолодання

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
18:22

Диверсія на ЗАЕС: розкрито найгірший сценарій з обстрілом і детонацією

18:11

Як зробити ванну кімнату ідеально чистою за 15 хвилин: якщо гості на порозі

17:59

Небанальна вечеря для всієї сім'ї: рецепт божественої на смак страви

17:50

Буде багато годин без світла: вводяться жорсткі графіки на 9 листопада

Реклама
17:40

Прорив ворога вже 25 км: військовий попередив про загрозу наступу на ще одну область

17:36

"Чую це з третього сезону": Решетник вступив в перепалку з відомим блогером

17:24

"Ми майже оточені": комбат ЗСУ розкрив CNN правду про бої за Покровськ

17:15

На країну накинулася майже найсильніша магнітна буря: "трусить" 8-бальний шторм

17:14

"Нуль генерації": найпотужніший удар РФ зупинив всі ТЕС Центренерго

17:04

Звезда "Спіймати Кайдаша" поделился замечательной новостью

17:03

Не Покровськ: в DeepState попередили про загрозу оточення надважливого міста

16:51

Народжені під знаком грошей: які дати народження приносять фінансовий успіх

16:43

"Дуже наглий удар": Зеленський ухвалив важливе рішення після обстрілу УкраїниФото

16:33

РФ змінила тактику ударів по Україні: Ігнат назвав головну особливість

16:24

Люди купують кілограмами: в Україні підскочили ціни на базовий продукт

Реклама
16:22

"Шкодую про це": Білоножко емоційно повідомила про велику втрату

15:49

Не просто декор: справжня причина, чому у СРСР вішали килими на стіни

15:36

Чому кіт місить вас лапками: ветеринари пояснили, що означає така дія

15:25

Ось чому понеділок називають важким: правда, яку знали ще наші пращури

15:12

Подорожчання більш ніж на 50%: в Україні рекордно росте в ціні улюблений напій

15:12

Ледь теплі батареї і графіки газопостачання: до чого готуватися українцям взимку

15:12

На кордоні України зупинили пропуск громадян: утворилися гігантські чергиВідео

15:01

Газ, дрова чи електрика: що вигідніше для приватного будинку у 2025 році

14:47

Зрадниця Асті йде зі сцени РФ: "Перетворилася на колгоспницю"

14:41

Квітуче підвіконня навіть у грудні: як приготувати супер-добриво за 5 хвилинВідео

14:22

Терпець увірвався, сотні людей вийшли на вулиці: у Росії масштабний протест

14:04

Порушив наказ та вивів військових на нагородження: ДБР влучило підозру командиру

13:56

Одна річ - десять образів: із чим носити чорні штани

13:38

"Його серце билося любов’ю": на фронті загинув славетний український футболіст

13:37

Зірка "Жіночого лікаря" заговорила про свою мобілізацію - деталі

12:56

"Путін повинен знати": в НАТО неочікувано звернулися до диктатора щодо війни

12:36

"Чоловік просто приб'є": Наталія Могилевська зробила шалений вчинокВідео

12:25

Який посуд категорично не можна ставити на скляну варильну панель: список

12:16

"Їм не вдається": полковник США оцінив шанси окупантів на успіх в Покровську

12:15

Українським вчителям значно підвищать зарплати: в уряді назвали точну дату

Реклама
11:59

Китайський гороскоп на завтра 9 листопада: Собакам - самотність, Коням - суперечки

11:53

Розтрощив військо росіян: ким був перший та єдиний імператор в історії УкраїниВідео

11:40

Горить вогнем: Сєдокова показала уражене хворобою тіло

11:39

Декабрист зацвіте на Різдво: секрет криється не в підгодівлі, а в температуріВідео

11:25

Почалися серйозні відключення світла: Укренерго ввело одразу погодинні та аварійні графіки

11:23

Крим під потужним ударом: ССО провели надуспішну операцію на великій відстані

11:05

Потяги затримуються майже на 7 годин: наслідки ворожих ударів по Україні

11:00

"Батя і його скороходи": глядачі висміяли новий випуск "Холостяка"

10:57

У РФ "гудуть" про відставку Лаврова: у CNN розкрили деталі конфлікту з Путіним

10:32

Півтисячі ракет і дронів: Зеленський емоційно розповів про загиблих унаслідок обстрілуФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти