Диверсія на ЗАЕС: розкрито найгірший сценарій з обстрілом і детонацією

Ольга Кошарна прокоментувала можливі російські провокації на захопленій ЗАЕС.

РФ може влаштувати провокацію на ЗАЕС / Колаж: Главред, фото УНІАН

Важливе із заяв Кошарної:

На ЗАЕС зараз перебуває велика кількість російських військових

РФ може влаштувати обстріл з інформаційно-пропагандистською метою

Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна прокоментувала можливі російські провокації на захопленій Запорізькій атомній електростанції.

"Ну, по-перше, вони, як завжди, можуть написати, що "українські дрони" нібито влучили кудись - у "навчальний центр" чи навіть "у градирню". Але треба розуміти, що на станції зараз перебуває велика кількість російських військових. І це не війська радіаційного чи хімічного захисту", - підкреслила вона в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадала про те, що на ЗАЕС присутні безліч підрозділів окупантів РФ.

"Тому будь-які українські диверсії там просто неможливі. У нас прекрасно усвідомлюють, що поруч живуть люди, і головне завдання - зберегти станцію в цілісності. Українські сили не обстрілюють територію навколо ЗАЕС, тому що все навколо заміновано, і будь-яке влучення може призвести до детонації", - попередила вона.

На її думку, РФ може влаштувати обстріл з інформаційно-пропагандистською метою.

"Тим паче, що обстріли там уже траплялися - наприклад, по цистернах із дизельним паливом. Але це не становить загрози реакторам або системам безпеки", - додала Кошарна.

Ситуація на АЕС: попередження МАГАТЕ

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) продовжують моніторинг ситуації на кількох українських АЕС. У новому звіті організації зазначається, що за останні тижні ризики в районах розташування цих об'єктів помітно зросли. За інформацією агентства, в околицях Чорнобильської, Рівненської, Южно-Української та Хмельницької станцій фіксується зростання військової активності. Особливо тривожною МАГАТЕ називає ситуацію навколо Запорізької АЕС, яка залишається найбільш вразливою.

Раніше повідомлялося про те, що РФ влаштувала терор на ЗАЕС. 13 працівників Запорізької АЕС залишаються в окупації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що через дії країни-агресора Росії тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція перебувала без електроенергії. Москва готується вкрасти станцію. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Як повідомляв Главред, раніше російський безпілотник вибухнув неподалік Южно-Української атомної електростанції після збиття. Це сталося приблизно за 800 метрів від периметра атомної станції.

Про персону: Ольга Кошарна Кошарна Ольга Павлівна (нар. 8 жовтня 1955 року) – ексчлен колегії Державної інспекції ядерного врегулювання України, директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціаціх "Український ядерний форум", кандидат хімічних наук. Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки.

