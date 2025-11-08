Рус
РФ атакує Покровськ із півночі і намагається закріпитися, логістика ЗСУ ускладнена

Олексій Тесля
8 листопада 2025, 21:29
Російські військові безуспішно намагаються проникнути на північні околиці Покровська.
Торецьк, Покровськ
ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

Головне:

  • Сили оборони продовжують пошуково-ударні дії з виявлення та знищення росіян
  • Російські військові безуспішно намагаються проникнути на північні околиці міста

У Покровську Донецької області підрозділи Сил оборони продовжують пошуково-ударні дії з виявлення та знищення росіян.

Російські військові безуспішно намагаються проникнути на північні околиці міста, йдеться у зведенні угруповання військ ЗСУ "Схід".

відео дня

Подробиці боїв за Покровськ

Зазначається, що від початку доби підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" відбили 80 російських штурмів.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 57 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують ворога і сьогодні вже відбили 52 атаки.

Що відбувається в Покровську

Військові розповіли, що в Покровську тривають пошуково-ударні дії з виявлення та знищення росіян. Російські військові безуспішно намагаються проникнути на північні околиці міста.

"Сили оборони України працюють безпосередньо в місті, виявляють і ліквідують ворога. Наші штурмові групи зачищають від окупантів будинок за будинком. Особлива увага приділяється виявленню та знищенню ворожих екіпажів БПЛА", - йдеться в повідомленні.

/ Главред

Ситуація в Мирнограді

Окупанти РФ також намагаються атакувати в районі Мирнограда. Підрозділи Сил оборони впевнено тримають позиції та не дають ворогу шансів закріпитися на околицях.

Логістика українських підрозділів ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі, додали у УВ "Схід".

Бої за Покровськ: що говорять у ЗСУ

Один із командирів повідомив CNN, що бої в житлових кварталах міста тривають без перепочинку: "Ситуація залишається важкою, тривають безперервні перестрілки та обстріли з різного озброєння. Ми майже оточені, але вже звикли до такого".

Представник безпілотного підрозділу зазначив, що російські війська атакують невеликими групами з такою активністю, що операторам дронів ледве вдається стежити за їхніми пересуваннями.

Раніше повідомлялося про те, що на Покровському напрямку Донецької області російські окупанти намагалися скористатися погодними умовами - туманом для просування вперед. Штурмовики ЗСУ посилилися, виставили фланги, і зачищають місто разом зі спецпризначенцями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна може зіткнутися з найбільшою втратою за останні місяці, якщо ключове східне місто Покровськ впаде під натиском російських військ. Захоплення Покровська наблизить президента РФ Володимира Путіна до мети - контролю над усім Донбасом.

Як повідомляв Главред, старший сержант Рон (розвідка 42-ї бригади) повідомив, що на Покровському напрямку росіяни зосередили близько 170 тис. особового складу. Окупанти діють малими групами, намагаючись загнати місто в тактичне кільце.

Читайте також:

Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

