Зеленський запропонував покарання для нардепів, які не підтримають угоду зі США

Президент вважає угоду вигідною й такою, що не суперечить Конституції, тому закликає парламент швидко її ратифікувати.

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Зеленський пропонує США скасувати візи депутатам, які не підтримають угоду / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента України, facebook.com/iryna.gerashchenko

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Зеленський запропонував США скасувати візи депутатам, які не підтримають ратифікацію угоди про корисні копалини

Президент заявив, що угода вигідна та не суперечить Конституції України

Нардеп Геращенко назвала слова президента "політичним шантажем"

Президент України Володимир Зеленський запропонував позбавити американських віз тих народних депутатів, які не підтримають ратифікацію ресурсної угоди зі США. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє Суспільне.

Глава держави наголосив, що урядова версія угоди не містить жодних положень, які б суперечили Конституції України, і загалом передбачає вигідні умови для обох сторін. З огляду на це, Зеленський переконаний, що Верховна Рада має ратифікувати цю угоду без зволікань.

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Водночас президент визнав, що частина депутатів не має наміру підтримати документ. Він розкритикував таку позицію, зазначивши, що деякі народні обранці регулярно відвідують Сполучені Штати, де висловлюють критику на адресу України й ведуть сумнівні дискусії щодо завершення війни.

"Я вважаю, що США треба просто скасувати їм візи. Вони приїжджають в США щомісяця. Розказують, як тут погано в Україні, як закінчити війну дуже швидко, які частини України важливі, які — не дуже важливі. Після того, як вони проходять коридорами конгресменів або сенаторів, вони кажуть, що вони зі США друзі, браття навіки, а потім вони повертаються в Україну і не голосують за те, що принципово для Америки", - заявив Зеленський.

Що передбачає угода про корисні копалини / Інфографіка: Главред

Реакція нардепів

Народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко розкритикувала заклик президента Володимира Зеленського до США скасувати візи тим українським депутатам, які не голосуватимуть за ратифікацію угоди про співпрацю у сфері корисних копалин. У своєму дописі у Facebook вона назвала такі заяви "політичним шантажем" та закликала президента зустрітися із парламентом та "поінформувати про всі деталі підписаних документів".

Геращенко також нагадала про положення статті 80 Конституції України, яка гарантує, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосувань і висловлювань у парламенті, окрім випадків образи чи наклепу. На її думку, заява Зеленського свідчить про незнання Конституції.

"Звичайно, ці заяви треба розцінювати як політичні погрози законодавчого органу влади, який треба не шантажувати, а з яким треба комунікувати", - написала вона.

До критики долучився і нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк. У своєму Telegram-каналі він зауважив, що перш ніж погрожувати позбавленням віз, варто перевірити, чи мають ті депутати взагалі американські візи.

"Ви б це, опитування б в чаті своєї фракції та сателітів провели б спочатку у кого вона, та віза, взагалі то є. А то може трохи дивна ситуація вийти, що будуть погрожувати тим, чого і так немає", - написав Железняк.

Угоди про корисні копалини між Україною та США - головне

Нагадаємо, у ніч на 1 травня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови. Документ передбачає рівноправну співпрацю, спільне ухвалення рішень і використання ресурсів виключно на розвиток України.

Також угода не передбачає боргових зобов’язань для України та виключає приватизацію стратегічних підприємств. Фонд працюватиме на принципах прозорості та партнерства.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ця ініціатива принесе більший прибуток, ніж раніше надані пакети допомоги. Володимир Зеленський додав, що домовленості щодо рідкісноземельних металів стали першим практичним результатом його зустрічі з Трампом у Ватикані, а сама угода пройшла суттєве доопрацювання й набула вигідного для України формату.

Як повідомляв Главред, нардеп Ярослав Железняк розповів, що текст угоди та статуту депутати не побачать, а створений фонд буде зареєстрований у США. Крім цього, угода щодо корисних копалин не містить безпекових гарантій і не має строку дії.

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Хто така Ірина Геращенко? Іри́на Володи́мирівна Гера́щенко (нар. 15 травня 1971, Черкаси, Україна) — українська тележурналістка та політична діячка, народний депутат України, співголова фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді 9-го скликання, пише "Вікіпедія".

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