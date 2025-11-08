Додаткові нарахування до пенсії: хто може розраховувати на надбавку

В Україні діє державна програма підтримки літніх людей.

Деякі пенсіонери мають право на додаткову надбавку

В Україні діє державна програма підтримки літніх людей

В Україні частина пенсіонерів може вже незабаром отримувати підвищені виплати.

Деякі пенсіонери мають право на додаткову надбавку майже в тисячу гривень, що передбачено відповідним законодавством.

Хто може отримати тисячу гривень до пенсії

В Україні діє державна програма підтримки літніх людей, які залишилися без родичів і потребують постійного догляду.

Це передбачено законом "Про внесення змін до окремих законів України щодо підвищення соціальних гарантій для певних категорій громадян".

Такі пенсіонери можуть розраховувати на щомісячну надбавку до пенсії близько тисячі гривень, що допомагає покривати базові витрати на догляд і побутові потреби.

Надбавку можуть отримати самотні пенсіонери, які досягли 80 років і потребують постійного стороннього догляду. Така потреба має бути підтверджена медичним висновком лікарсько-консультативної комісії.

Крім того, право на надбавку мають тільки ті літні люди, які не мають працездатних родичів. Йдеться про дітей, онуків або правнуків, зобов'язаних їх утримувати.

Кому загрожує "заморожування" пенсій: думка юриста

Юрист Тарас Никифорчук зазначив, що перевірки пенсійних рахунків проводять для виявлення певних порушень або підозрілих ситуацій. У разі їх виявлення перерахування тимчасово призупиняються, і кошти на рахунок не надходять. Щоб відновити виплати, пенсіонеру необхідно підтвердити свою особу - це можна зробити особисто у відділенні банку або дистанційно через відеоверифікацію.

