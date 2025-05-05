Маркарова про угоду про надра: "Це буде справжнє партнерство 50 на 50"

На думку Маркарової, угода стане важливою частиною майбутніх гарантій безпеки.

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Маркарова прокоментувала угоду про надра / Колаж: Главред, фото: minfin.gov.ua, pixabay.com, ОП

Що сказала Маркарова:

Майбутні інвестиції США будуть зараховані як внесок до фонду

Україна вкладатиме кошти з нових ліцензій і проєктів

Угода про корисні копалини та економічне партнерство - важлива частина ширшої архітектури безпеки. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в ефірі телеканалу CBS, передає Укрінформ.

Коментуючи заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що Росія "доведе війну до потрібного результату", Маркарова зазначила: "Не має значення, як ми інтерпретуємо те, що він говорить".

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Посол зауважила, що "ми просто маємо розуміти, що він є загрозою не лише для України, а й для всіх, хто вважає, що нації мають жити мирно, не оспорювати кордони одна одної та зосередитися на економічній співпраці". Вона додала, що "Путін робить це разом з Іраном і Північною Кореєю. Вони цього не приховують. Вони підтримують інші терористичні режими".

Маркарова також прокоментувала нещодавно підписану угоду між Україною та США про корисні копалини. Вона запевнила, що це буде справжнє партнерство 50 на 50.

"Майбутні інвестиції США, включно з військовими контрактами, будуть зараховані як внесок до фонду. А Україна вкладатиме кошти з нових ліцензій і проєктів", - сказала вона.

За її словами, "ця угода про економічне партнерство сама по собі є дуже важливою частиною ширшої архітектури безпеки", а фонд буде успішним, якщо Україна буде стабільною і мирною. Тому, як зазначає Маркарова, у певному сенсі, ця угода - важлива частина майбутніх гарантій безпеки.

Вона додала, що Україна і США "дуже активно" працюють над тим, щоб угода запрацювала якомога швидше.

Угоди про корисні копалини між Україною та США - головне

Нагадаємо, у ніч на 1 травня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відновлення. Документ передбачає рівноправне співробітництво, спільне ухвалення рішень і використання ресурсів виключно на розвиток України.

Також угода не передбачає боргових зобов'язань для України та виключає приватизацію стратегічних підприємств. Фонд працюватиме на принципах прозорості та партнерства.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ця ініціатива принесе більший прибуток, ніж раніше надані пакети допомоги. Володимир Зеленський додав, що домовленості щодо рідкоземельних металів стали першим практичним результатом його зустрічі з Трампом у Ватикані, а сама угода зазнала суттєвого доопрацювання і набула вигідного для України формату.

Як повідомляв Главред, нардеп Ярослав Железняк розповів, що текст угоди і статуту депутати не побачать, а створений фонд буде зареєстрований у США. Крім цього, угода щодо корисних копалин не містить гарантій безпеки і не має терміну дії.

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Хто така Оксана Маркарова Оксана Маркарова - український державний діяч і фінансист. Народилася 28 жовтня 1976 року в місті Рівне. Першу освіту здобула в Києво-Могилянській Академії, де стала магістром екологічних наук. Потім навчалася в Індіанському університеті в Блумінгтоні, США. Там же отримала ступінь магістра в галузі міжнародних публічних фінансів і торгівлі, пише Вікіпедія. З 1998 до 1999 року і з 2001 до 2003 року обіймала посади радника з економічної політики та менеджера із зовнішніх і корпоративних зв'язків в американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund, а у 2000 році проходила практику у Світовому банку. У 2003 році очолила інвестиційну групу ITT. З березня 2015 по квітень 2016 року обіймала посаду заступника міністра - керівника апарату Міністерства фінансів України. 29 квітня 2016 року в новому уряді була призначена на посаду першого заступника міністра фінансів України. 8 червня 2018 року була призначена виконувачкою обов'язків міністра фінансів України. 22 листопада 2018 року була затверджена на посаді міністра фінансів України. Зберегла свою посаду в уряді Олексія Гончарука. 4 березня 2020 року - відправлена у відставку разом із більшою частиною уряду. 25 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову надзвичайним і повноважним послом України у США.

2021 року Оксана Маркарова увійшла до топ-100 успішних жінок України за версією журналу "Новое время".

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