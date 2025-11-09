Чи закінчиться війна в Україні у 2026 році: експерт зробив несподіваний прогноз

Українці можуть розраховувати на припинення вогню у 2026 році, лише за однієї умови.

Мельник оцінив, чи є шанси на завершення війни в Україні в 2026 році

Ключові тези військового експерта:

Малоймовірно, що війна в Україні закінчиться у 2026 році

Не виключення, що наступного року РФ та Україна зможуть досягти припинення вогню

Завершення повномасштабної війни, яку країна-агресор Росія розвʼязала проти України, у 2026 році є малоймовірним. Проте, не виключення, що Київ та Москва зможуть досягти припинення вогню. Про це повідомив військовий експерт і співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова Олексій Мельник в інтервʼю OBOZ.UA.

Він сказав, що найбільш реалістичним сценарієм зараз є саме припинення вогню по лінії зіткнення.

"Це не припинення війни і тим більше не вирішення конфлікту – це просто деескалація. Але це принаймні найбільш реалістичний сценарій. Шанси реалізації цього сценарію, я думаю, не нульові", – пояснив Мельник.

Військовий експерт зазначив, що ключове значення в цьому питанні має позиція США.

Він вважає, що у 2026 році можна буде очікувати на припинення вогню, якщо глава Білого дому Дональд Трамп "знову не хитнеться в інший бік".

"На який час? Важко сказати, але це не буде ані припиненням війни, ані тим більше врегулюванням конфлікту", – підкреслив Мельник.

Війна в Україні може закінчитися раніше 2026 року, але є умови

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак в інтервʼю Главреду розповів, що війна може завершитися раніше 2026 року, якщо відбудуться фатальні події — наприклад, імпічмент Трампа або смерть Путіна.

А поки що, до березня, Росія продовжуватиме бойові дії максимально відчайдушно, але намагатиметься уникнути нових санкцій.

Нагадаємо, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповідав, що війна в Україні може завершитися в проміжку від кількох місяців до одного року, і вирішальну роль у цьому відіграватиме позиція Китаю.

Кирило Буданов закликав українців готуватися до того, що найближчі роки навряд чи будуть мирними. Водночас Буданов висловив сподівання, що повномасштабна війна Росії проти України може завершитися до кінця 2025 року.

Нещодавно нардеп Федір Веніславський заявив, що війна в Україні поступово наближається до завершення. За його словами, цей процес може пришвидшити участь президента США Дональда Трампа, який прагне стати посередником у переговорах між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Про персону: Олексій Мельник Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

