Вторгнення США до Венесуели: розкрито ймовірність повалення режиму Мадуро

Олексій Тесля
8 листопада 2025, 20:22
Фактор, який робить масштабну операцію малоймовірною, - це настрої американського суспільства, вважає Іван Фечко.
Дональд Трамп, Николас Мадуро
Дональд Трамп може ініціювати операцію проти режиму Ніколаса Мадуро / Колаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/NicolasMaduro

Важливе із заяв Фечка:

  • Підрозділів США навколо Венесуели недостатньо для масштабної операції
  • У США оцінка силової операції суспільством була переважно негативною

Провідний експерт з питань Латинської Америки Ради зовнішньої політики "Українська призма" Іван Фечко прокоментував імовірність масштабної операції США проти режиму диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро.

Як підкреслив він у коментарі Главреду, такий сценарій наразі є малоймовірним.

відео дня

"По-перше, ми не бачимо достатньої кількості американських сил, зосереджених у регіоні. Ті військові підрозділи, які зараз розміщені навколо Венесуели, в Карибському басейні, недостатні для проведення масштабної операції. Вони радше покликані чинити психологічний і політичний тиск на Мадуро, а також здійснювати точкові дії", - каже експерт.

На його погляд, другий фактор, який робить масштабну операцію малоймовірною, - це настрої американського суспільства, з якими так чи інакше має рахуватися адміністрація Дональда Трампа.

"Історично Сполучені Штати вже мали прецеденти військових втручань на територію інших країн - в Іраку, в Афганістані, - але ці операції затягнулися, не дали очікуваних результатів і призвели до значних людських і фінансових втрат. Оцінка цих операцій у суспільстві була переважно негативною", - зазначив він.

Співрозмовник також нагадав про те, що Дональд Трамп позиціонує себе як "президента миру", який завершив низку міжнародних конфліктів.

"Його амбіції щодо отримання Нобелівської премії миру наступного року залишаються актуальними, тож втягування в нову військову кампанію зараз було б для нього репутаційно невигідним. Мадуро це добре розуміє і намагається грати на цих страхах, створюючи образ єдності венесуельців навколо себе. Він демонструє нібито мобілізацію резервістів і готовність до партизанської війни в разі вторгнення", - додав Фечко.

Трамп проти Мадуро: що кажуть експерти

Журналіст Іван Яковина повідомив, що США, судячи з усього, готові вжити рішучих дій щодо Венесуели з метою зміни влади. За його даними, американські військові вже визначили потенційні об'єкти для авіаударів і перекинули в регіон бомбардувальники і кораблі. Яковина вважає, що ймовірність успішного проведення операції досить велика. Однак він підкреслює, що можливе зниження світових цін на нафту на 10-15 доларів за барель унаслідок цих подій здатне серйозно вдарити по стійкості російської економічної моделі.

Раніше повідомлялося про те, що венесуельський диктатор Ніколас Мадуро попросив у Володимира Путіна про військову допомогу, оскільки США посилили тиск на Венесуелу. Мадуро надіслав Володимиру Путіну листа, в якому попросив допомоги в модернізації оборонних радарів і ремонті військової техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що США готують військову операцію проти Мадуро. Білий дім розглядає радикальні заходи для усунення президента Венесуели від влади.

Як писав Главред, раніше Іван Фечко назвав два можливих сценарії розвитку ситуації у відносинах США і Венесуели.

Про персону: Іван Фечко

Іван Фечко — український політолог, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", де займається дослідженням Латинської Америки та Карибського басейну.

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Американістика та європейські студії".

Основні напрями його роботи — міжнародні відносини, інтеграційні процеси в Латинській Америці, зовнішня політика України щодо країн регіону, а також культурна дипломатія. Володіє українською, англійською та іспанською мовами, регулярно коментує геополітичні події для українських медіа.

