Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Улюблені овочі українців нестримно дешевшають - ціни впали втричі

Руслана Заклінська
8 листопада 2025, 19:46
86
Український плодоовочевий ринок не лише пережив шок від окупації південних регіонів, але й зумів стрімко відновитися.
Улюблені овочі українців нестримно дешевшають - ціни впали втричі
Ціни на продукти / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • Ціни на овочі борщового набору в Україні обвалилися втричі
  • У 2025 році урожай овочів більший, ніж торік
  • Причини здешевлення: сприятливі погодні умови та вдалі агротехнічні заходи

Вартість білокачанної капусти цієї осені в Україні втричі нижча, ніж минулого року. Подібне здешевлення спостерігається і по всіх інших овочах борщового набору. Про це повідомила експертка плодоовочевого ринку ІА "АПК-Інформ" Ксенія Гусєва в огляді AgroTimes.

За її словами, в середньому капусту продають по 5-10 грн/кг. Ще минулого року овоч реалізували за ціною 18-25 грн/кг.

відео дня

Гусєва пояснила, що після падіння виробництва через війну та окупацію південних овочевих регіонів, за останні два-три роки галузь змогла відновитися на підконтрольних територіях. Частина виробників, які релокувалися, вже адаптувалися до нових умов роботи.

Водночас заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький у подкасті "Що з економікою?" розповів, що в Україні в 2025 році очікується більший урожай овочів порівняно з минулим роком, що забезпечить стабільну пропозицію на ринку та відсутність дефіциту.

"Цього року, я думаю, споживачі більш щасливі - ми ж бачимо ціни. У нас дефляція по овочевих факторах", - сказав Висоцький.

Він підкресливши, що ціни на основні овочі для борщу (картоплю, цибулю, капусту, буряк і моркву) стали доступнішими, а в окремих випадках вони впали удвічі порівняно з минулим сезоном. Причиною здешевлення та збільшення врожайності, за словами Висоцького, стали сприятливі погодні умови, а також вдалі агротехнічні заходи, які забезпечили більшу кількість продукції.

Офіційні дані свідчать, що виробництво картоплі у 2025 році становить близько 18 млн тонн. Проте експерти оцінюють реальний ринок з урахуванням втрат, насіннєвого матеріалу та кормової продукції приблизно у 10 млн тонн.

"Цього року для виробників картоплі, мабуть, не найкращий сезон, але для споживачів - точно доступний рік, і по всій овочевій групі також", - підсумував Висоцький.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Коли ціни на продукти можуть зрости - думка експерта

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що активне використання бізнесом генераторів через можливі відключення світла в листопаді суттєво не вплине на ціни продуктів харчування в Україні. Уже в грудні можливе помітне зростання цін, головним чином через підвищений попит напередодні різдвяних свят.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на картоплю в Україні знову зростають після короткочасного падіння. Звичайна картопля коштує в середньому 18,15 грн/кг (у жовтні - 15,50 грн), а рожева - 23,45 грн/кг (у жовтні - 21,74 грн).

Також через посуху в ключових країнах-виробниках ціни на каву продовжують зростати. Пачка Nescafe Gold (210 г) за 10 місяців 2025 року подорожчала з 390 грн до 610 грн, тобто більш ніж на 56%.

Крім цього, в Україні ціни на тепличні томати впали через різке зниження попиту. Наразі помідори продають по 70–80 грн/кг, що на 13% дешевше, ніж минулого тижня.

Читайте також:

Про персону: Тарас Висоцький

Тарас Миколайович Висоцький — заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Тимчасово виконував обов'язки міністра Мінагрополітики з 14 травня до 5 вересня 2024 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

продукти харчування ціни на продукти овочі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У великомі місті РФ блекаут: після "гучних звуків" 20 тисяч росіян без світла

У великомі місті РФ блекаут: після "гучних звуків" 20 тисяч росіян без світла

21:20Світ
Дощовий Армагеддон накриє регіони: названа точна дата нового похолодання

Дощовий Армагеддон накриє регіони: названа точна дата нового похолодання

18:37Синоптик
Буде багато годин без світла: вводяться жорсткі графіки на 9 листопада

Буде багато годин без світла: вводяться жорсткі графіки на 9 листопада

17:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
Готуйтесь до сплеску щастя: скоро доля винагородить трьох знаків зодіаку

Готуйтесь до сплеску щастя: скоро доля винагородить трьох знаків зодіаку

Розтрощив військо росіян: ким був перший та єдиний імператор в історії України

Розтрощив військо росіян: ким був перший та єдиний імператор в історії України

Росіяни націлились на ще один обласний центр: військовий розкрив план РФ

Росіяни націлились на ще один обласний центр: військовий розкрив план РФ

Екстрені відключення світла почалися після обстрілу: список областей

Екстрені відключення світла почалися після обстрілу: список областей

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях слона за 29 секунд

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях слона за 29 секунд

Останні новини

21:20

У великомі місті РФ блекаут: після "гучних звуків" 20 тисяч росіян без світла

20:58

ТОП-10 найдешевших нових авто в Україні: хто лідирує у 2025 році

20:22

Вторгнення США до Венесуели: розкрито ймовірність повалення режиму Мадуро

20:14

Чому не можна прибирати у свято 9 листопада: суворі заборони цього дня

20:02

Наші бабусі мали свій Tiffany: що означали прикраси українських жінок

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
19:56

Робітник і колгоспниця: у РФ захейтили Корольову з її чоловіком-стриптизером

19:46

Улюблені овочі українців нестримно дешевшають - ціни впали втричі

19:24

Лише одиниці знають про головний секрет пралки: прихована можливість змінює всеВідео

19:21

Не слабка стать: як українки керували державою і воювали зі зброєю в руках

Реклама
19:10

Як проблеми діючої влади в США працюють нам на рукуПогляд

18:43

Як українською правильно сказати "копійка" - давня назва, про яку забулиВідео

18:37

Дощовий Армагеддон накриє регіони: названа точна дата нового похолодання

18:22

Диверсія на ЗАЕС: розкрито найгірший сценарій з обстрілом і детонацією

18:11

Як зробити ванну кімнату ідеально чистою за 15 хвилин: якщо гості на порозі

17:59

Небанальна вечеря для всієї сім'ї: рецепт божественої на смак страви

17:50

Буде багато годин без світла: вводяться жорсткі графіки на 9 листопада

17:40

Прорив ворога вже 25 км: військовий попередив про загрозу наступу на ще одну область

17:36

"Чую це з третього сезону": Решетник вступив в перепалку з відомим блогером

17:24

"Ми майже оточені": комбат ЗСУ розкрив CNN правду про бої за Покровськ

17:15

На країну накинулася майже найсильніша магнітна буря: "трусить" 8-бальний шторм

Реклама
17:14

"Нуль генерації": найпотужніший удар РФ зупинив всі ТЕС Центренерго

17:04

Звезда "Спіймати Кайдаша" поделился замечательной новостью

17:03

Не Покровськ: в DeepState попередили про загрозу оточення надважливого міста

16:51

Народжені під знаком грошей: які дати народження приносять фінансовий успіх

16:43

"Дуже наглий удар": Зеленський ухвалив важливе рішення після обстрілу УкраїниФото

16:33

РФ змінила тактику ударів по Україні: Ігнат назвав головну особливість

16:24

Люди купують кілограмами: в Україні підскочили ціни на базовий продукт

16:22

"Шкодую про це": Білоножко емоційно повідомила про велику втрату

15:49

Не просто декор: справжня причина, чому у СРСР вішали килими на стіни

15:36

Чому кіт місить вас лапками: ветеринари пояснили, що означає така дія

15:25

Ось чому понеділок називають важким: правда, яку знали ще наші пращури

15:12

Подорожчання більш ніж на 50%: в Україні рекордно росте в ціні улюблений напій

15:12

Ледь теплі батареї і графіки газопостачання: до чого готуватися українцям взимку

15:12

На кордоні України зупинили пропуск громадян: утворилися гігантські чергиВідео

15:01

Газ, дрова чи електрика: що вигідніше для приватного будинку у 2025 році

14:47

Зрадниця Асті йде зі сцени РФ: "Перетворилася на колгоспницю"

14:41

Квітуче підвіконня навіть у грудні: як приготувати супер-добриво за 5 хвилинВідео

14:22

Терпець увірвався, сотні людей вийшли на вулиці: у Росії масштабний протест

14:04

Порушив наказ та вивів військових на нагородження: ДБР влучило підозру командиру

13:56

Одна річ - десять образів: із чим носити чорні штани

Реклама
13:38

"Його серце билося любов’ю": на фронті загинув славетний український футболіст

13:37

Зірка "Жіночого лікаря" заговорила про свою мобілізацію - деталі

12:56

"Путін повинен знати": в НАТО неочікувано звернулися до диктатора щодо війни

12:36

"Чоловік просто приб'є": Наталія Могилевська зробила шалений вчинокВідео

12:25

Який посуд категорично не можна ставити на скляну варильну панель: список

12:16

"Їм не вдається": полковник США оцінив шанси окупантів на успіх в Покровську

12:15

Українським вчителям значно підвищать зарплати: в уряді назвали точну дату

11:59

Китайський гороскоп на завтра 9 листопада: Собакам - самотність, Коням - суперечки

11:53

Розтрощив військо росіян: ким був перший та єдиний імператор в історії УкраїниВідео

11:40

Горить вогнем: Сєдокова показала уражене хворобою тіло

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти