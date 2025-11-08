Улюблені овочі українців нестримно дешевшають - ціни впали втричі

Коротко:
- Ціни на овочі борщового набору в Україні обвалилися втричі
- У 2025 році урожай овочів більший, ніж торік
- Причини здешевлення: сприятливі погодні умови та вдалі агротехнічні заходи
Вартість білокачанної капусти цієї осені в Україні втричі нижча, ніж минулого року. Подібне здешевлення спостерігається і по всіх інших овочах борщового набору. Про це повідомила експертка плодоовочевого ринку ІА "АПК-Інформ" Ксенія Гусєва в огляді AgroTimes.
За її словами, в середньому капусту продають по 5-10 грн/кг. Ще минулого року овоч реалізували за ціною 18-25 грн/кг.
Гусєва пояснила, що після падіння виробництва через війну та окупацію південних овочевих регіонів, за останні два-три роки галузь змогла відновитися на підконтрольних територіях. Частина виробників, які релокувалися, вже адаптувалися до нових умов роботи.
Водночас заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький у подкасті "Що з економікою?" розповів, що в Україні в 2025 році очікується більший урожай овочів порівняно з минулим роком, що забезпечить стабільну пропозицію на ринку та відсутність дефіциту.
"Цього року, я думаю, споживачі більш щасливі - ми ж бачимо ціни. У нас дефляція по овочевих факторах", - сказав Висоцький.
Він підкресливши, що ціни на основні овочі для борщу (картоплю, цибулю, капусту, буряк і моркву) стали доступнішими, а в окремих випадках вони впали удвічі порівняно з минулим сезоном. Причиною здешевлення та збільшення врожайності, за словами Висоцького, стали сприятливі погодні умови, а також вдалі агротехнічні заходи, які забезпечили більшу кількість продукції.
Офіційні дані свідчать, що виробництво картоплі у 2025 році становить близько 18 млн тонн. Проте експерти оцінюють реальний ринок з урахуванням втрат, насіннєвого матеріалу та кормової продукції приблизно у 10 млн тонн.
"Цього року для виробників картоплі, мабуть, не найкращий сезон, але для споживачів - точно доступний рік, і по всій овочевій групі також", - підсумував Висоцький.
Коли ціни на продукти можуть зрости - думка експерта
Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що активне використання бізнесом генераторів через можливі відключення світла в листопаді суттєво не вплине на ціни продуктів харчування в Україні. Уже в грудні можливе помітне зростання цін, головним чином через підвищений попит напередодні різдвяних свят.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, ціни на картоплю в Україні знову зростають після короткочасного падіння. Звичайна картопля коштує в середньому 18,15 грн/кг (у жовтні - 15,50 грн), а рожева - 23,45 грн/кг (у жовтні - 21,74 грн).
Також через посуху в ключових країнах-виробниках ціни на каву продовжують зростати. Пачка Nescafe Gold (210 г) за 10 місяців 2025 року подорожчала з 390 грн до 610 грн, тобто більш ніж на 56%.
Крім цього, в Україні ціни на тепличні томати впали через різке зниження попиту. Наразі помідори продають по 70–80 грн/кг, що на 13% дешевше, ніж минулого тижня.
Про персону: Тарас Висоцький
Тарас Миколайович Висоцький — заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Тимчасово виконував обов'язки міністра Мінагрополітики з 14 травня до 5 вересня 2024 року.
