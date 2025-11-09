Рус
Окупанти атакували Одеську область: зруйновані будинки, виникли пожежі

Марія Николишин
9 листопада 2025, 09:47
406
Рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі.
Окупанти атакували Одеську область: зруйновані будинки, виникли пожежі
Удар по Одеській області / колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Росіяни атакували Одеську область БпЛА
  • Уламками ворожих дронів пошкоджено приватні домоволодіння
  • За попередньою інформацією постраждалих немає

В ніч на 9 листопада росіяни знову завдали ударів по Одеській області. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте уламки пошкодили житлові будинки. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог знову атакував мирне населення та цивільну інфраструктуру Одещини. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте уламками ворожих дронів пошкоджено приватні домоволодіння", - написав він.

відео дня

За його словами, зруйновано гараж і дахи двох житлових будинків. Виниклі пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

"Інформація про постраждалих, на щастя, не надходила", - наголосив Кіпер.

Варто додати, що в ДСНС також заявили, що вночі російські війська завдали удару БпЛА по Одеській області.

"Пошкоджені приватні житлові будинки та гараж, а також газова труба. Виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання", - йдеться у повідомленні.

  • Удар по Одеській області 9 листопада
    Удар по Одеській області 9 листопада фото: ДСНС
  • Удар по Одеській області 9 листопада
    Удар по Одеській області 9 листопада фото: ДСНС
  • Удар по Одеській області 9 листопада
    Удар по Одеській області 9 листопада фото: ДСНС
  • Удар по Одеській області 9 листопада
    Удар по Одеській області 9 листопада фото: ДСНС
  • Удар по Одеській області 9 листопада
    Удар по Одеській області 9 листопада фото: ДСНС
Нова тактика ударів РФ

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак сказав, що РФ обмежена в ресурсах, і для неї зараз простіше атакувати не всі регіони, а по черзі, одну-дві області.

"Спочатку вона відпрацює одні області, потім перейде до інших, потім – до третіх, а потім знову повернеться "на вихідні позиції". Це планомірна робота: вдарила сьогодні по енергетиці одних областей, вивела там усе з ладу на тиждень або місяць, а потім перейшла до ударів по Дніпру і Харкову, вибила енергетику там – перейшла до Миколаєва та Одеси, вибила енергетику там – повернулася до ударів по Сумах і Чернігову", - вважає експерт.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 8 листопада російські окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами різного типу. Під час масованого обстрілу в багатьох регіонах прогриміли жорсткі вибухи. Росіяни били по цивільній та критичній інфраструктурі. Унаслідок атаки є загиблі та багато поранених.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у суботу, 8 листопада, під атакою РФ опинилися українські міста, енергетична інфраструктура та цивільні люди. Україна працює з партнерами, зокрема США, над закупівлею додаткових систем ППО.

Начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповідав, що головними напрямками російського удару стали Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина, хоча пошкоджень зазнали й інші регіони. За його словами, особливістю цієї атаки стало масоване застосування балістичних та аеробалістичних ракет.

Читайте також:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

