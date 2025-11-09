Окупанти атакували Одеську область: зруйновані будинки, виникли пожежі

Рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі.

Удар по Одеській області / колаж: Главред, фото: ДСНС

Росіяни атакували Одеську область БпЛА

Уламками ворожих дронів пошкоджено приватні домоволодіння

За попередньою інформацією постраждалих немає

В ніч на 9 листопада росіяни знову завдали ударів по Одеській області. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте уламки пошкодили житлові будинки. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог знову атакував мирне населення та цивільну інфраструктуру Одещини. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте уламками ворожих дронів пошкоджено приватні домоволодіння", - написав він.

За його словами, зруйновано гараж і дахи двох житлових будинків. Виниклі пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

"Інформація про постраждалих, на щастя, не надходила", - наголосив Кіпер.

Варто додати, що в ДСНС також заявили, що вночі російські війська завдали удару БпЛА по Одеській області.

"Пошкоджені приватні житлові будинки та гараж, а також газова труба. Виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання", - йдеться у повідомленні.

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак сказав, що РФ обмежена в ресурсах, і для неї зараз простіше атакувати не всі регіони, а по черзі, одну-дві області.

"Спочатку вона відпрацює одні області, потім перейде до інших, потім – до третіх, а потім знову повернеться "на вихідні позиції". Це планомірна робота: вдарила сьогодні по енергетиці одних областей, вивела там усе з ладу на тиждень або місяць, а потім перейшла до ударів по Дніпру і Харкову, вибила енергетику там – перейшла до Миколаєва та Одеси, вибила енергетику там – повернулася до ударів по Сумах і Чернігову", - вважає експерт.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 8 листопада російські окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами різного типу. Під час масованого обстрілу в багатьох регіонах прогриміли жорсткі вибухи. Росіяни били по цивільній та критичній інфраструктурі. Унаслідок атаки є загиблі та багато поранених.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у суботу, 8 листопада, під атакою РФ опинилися українські міста, енергетична інфраструктура та цивільні люди. Україна працює з партнерами, зокрема США, над закупівлею додаткових систем ППО.

Начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповідав, що головними напрямками російського удару стали Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина, хоча пошкоджень зазнали й інші регіони. За його словами, особливістю цієї атаки стало масоване застосування балістичних та аеробалістичних ракет.

