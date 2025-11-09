Сліди НЛО всередині Сонячної системи: спливла сенсаційна теорія

Високорозвинені інопланетяни могли направляти в космос самовідтворювані зонди - так звані зонди фон Неймана.

На Землі шукають сліди інопланетян / Колаж: Главред, фото: Pixabay/Future_of_images, Pexels/Lucas Pezeta

Професор Алекс Еллері з Карлтонського університету висунув гіпотезу, що інопланетні цивілізації могли вже відвідувати Сонячну систему, а сліди їхньої діяльності, можливо, збереглися поблизу Землі.

Як пише Universe, високорозвинені інопланетяни могли направляти в космос самовідтворювані зонди - так звані зонди фон Неймана.

Ідея подібних апаратів належить математику Джону фон Нейману, який ще 1949 року припустив існування машин, здатних створювати власні копії, використовуючи доступні матеріали. Пізніше вчені з програми SETI розвинули цю концепцію як можливий механізм для освоєння галактики.

Еллері припускає, що шукати сліди подібних технологій варто на Місяці - місці, де умови стабільні, а родовища металів могли б забезпечити такі зонди необхідними ресурсами для самовідтворення.

Згідно з його теорією, апарати могли використовувати місячні та астероїдні матеріали для будівництва нових зондів і навіть баз.

Вчений також припускає, що ці пристрої могли живитися від ядерних реакторів, виготовлених із місцевих ресурсів.

Такі установки могли залишити специфічні ізотопні сліди, наприклад, торію-232 або неодиму-144, які можна спробувати виявити сучасними засобами аналізу.

