Сліди НЛО всередині Сонячної системи: спливла сенсаційна теорія

Олексій Тесля
9 листопада 2025, 01:30
10
Високорозвинені інопланетяни могли направляти в космос самовідтворювані зонди - так звані зонди фон Неймана.
На Землі шукають сліди інопланетян / Колаж: Главред, фото: Pixabay/Future_of_images, Pexels/Lucas Pezeta

Ви дізнаєтеся:

  • Інопланетні цивілізації могли вже відвідувати Сонячну систему
  • Шукати сліди інопланетних технологій варто на Місяці

Професор Алекс Еллері з Карлтонського університету висунув гіпотезу, що інопланетні цивілізації могли вже відвідувати Сонячну систему, а сліди їхньої діяльності, можливо, збереглися поблизу Землі.

Як пише Universe, високорозвинені інопланетяни могли направляти в космос самовідтворювані зонди - так звані зонди фон Неймана.

відео дня

Ідея подібних апаратів належить математику Джону фон Нейману, який ще 1949 року припустив існування машин, здатних створювати власні копії, використовуючи доступні матеріали. Пізніше вчені з програми SETI розвинули цю концепцію як можливий механізм для освоєння галактики.

Еллері припускає, що шукати сліди подібних технологій варто на Місяці - місці, де умови стабільні, а родовища металів могли б забезпечити такі зонди необхідними ресурсами для самовідтворення.

Згідно з його теорією, апарати могли використовувати місячні та астероїдні матеріали для будівництва нових зондів і навіть баз.

Вчений також припускає, що ці пристрої могли живитися від ядерних реакторів, виготовлених із місцевих ресурсів.

Такі установки могли залишити специфічні ізотопні сліди, наприклад, торію-232 або неодиму-144, які можна спробувати виявити сучасними засобами аналізу.

Учені попередили про новий об'єкт у космосі: що відомо

Загадковий міжзоряний об'єкт, який нещодавно перетнув кордони нашої Сонячної системи, виявився куди більш незвичайним, ніж очікували астрономи.

Йдеться про комету 3I/ATLAS - другого відомого мандрівника з-за меж нашої системи. Нові спостереження показали, що її розміри значно менші, ніж передбачалося раніше. Однак, незважаючи на компактність, вона викидає в космос колосальні обсяги вуглекислого газу - приблизно 940 трильйонів молекул на секунду, що робить її одним із найактивніших об'єктів подібного типу, коли-небудь зафіксованих ученими.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше зазвучала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті зазвучала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою і гравітаційним впливом.

Про джерело: Science Alert

Science Alert - сайт, на якому публікуються матеріали та дослідення вчених на різні тематики. Також автори порталу висвітлюють найважливіші наукові проблеми сучасності.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

