Сліди НЛО всередині Сонячної системи: спливла сенсаційна теорія

- Інопланетні цивілізації могли вже відвідувати Сонячну систему
- Шукати сліди інопланетних технологій варто на Місяці
Професор Алекс Еллері з Карлтонського університету висунув гіпотезу, що інопланетні цивілізації могли вже відвідувати Сонячну систему, а сліди їхньої діяльності, можливо, збереглися поблизу Землі.
Як пише Universe, високорозвинені інопланетяни могли направляти в космос самовідтворювані зонди - так звані зонди фон Неймана.
Ідея подібних апаратів належить математику Джону фон Нейману, який ще 1949 року припустив існування машин, здатних створювати власні копії, використовуючи доступні матеріали. Пізніше вчені з програми SETI розвинули цю концепцію як можливий механізм для освоєння галактики.
Еллері припускає, що шукати сліди подібних технологій варто на Місяці - місці, де умови стабільні, а родовища металів могли б забезпечити такі зонди необхідними ресурсами для самовідтворення.
Згідно з його теорією, апарати могли використовувати місячні та астероїдні матеріали для будівництва нових зондів і навіть баз.
Вчений також припускає, що ці пристрої могли живитися від ядерних реакторів, виготовлених із місцевих ресурсів.
Такі установки могли залишити специфічні ізотопні сліди, наприклад, торію-232 або неодиму-144, які можна спробувати виявити сучасними засобами аналізу.
Учені попередили про новий об'єкт у космосі: що відомо
Загадковий міжзоряний об'єкт, який нещодавно перетнув кордони нашої Сонячної системи, виявився куди більш незвичайним, ніж очікували астрономи.
Йдеться про комету 3I/ATLAS - другого відомого мандрівника з-за меж нашої системи. Нові спостереження показали, що її розміри значно менші, ніж передбачалося раніше. Однак, незважаючи на компактність, вона викидає в космос колосальні обсяги вуглекислого газу - приблизно 940 трильйонів молекул на секунду, що робить її одним із найактивніших об'єктів подібного типу, коли-небудь зафіксованих ученими.
Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше зазвучала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті зазвучала саме українська пісня.
Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою і гравітаційним впливом.
