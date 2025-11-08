Рус
У великомі місті РФ блекаут: 20 тисяч росіян сидять без світла

Руслана Заклінська
8 листопада 2025, 21:20
Атака теплоелектроцентралі "Луч" залишила без світла місто.
Блекаут у Бєлгороді / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • В Бєлгороді стався масштабний блекаут
  • Без світла залишились 20 тисяч росіян
  • В Росії пошкоджено ТЕЦ "Луч"

Увечері 8 листопада в російському Бєлгороді стався масштабний блекаут. Без світла перебувають щонайменше 20 тисяч росіян. Про це повідомили російські Telegram-канали.

Місцеві пабліки повідомляють, що світло зникло після "гучних звуків" у Бєлгороді. Причиною відключення стала атака по теплоелектростанції "Луч", яка забезпечує електроенергією Бєлгород і прилеглі населені пункти.

За попередніми даними, удар пошкодив газотурбінні установки на території ТЕЦ, через що станція повністю припинила роботу. За іншою версією, пошкоджено тільки трансформатори на території ТЕЦ.

Блекаут у російському місті також підтвердив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Після вибухів на ТЕЦ у блекаут поринув російський Бєлгород", - написав він.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков фактично підтвердив факт удару, але зробив це у традиційній формі. Він заявив, що російська ППО нібито збила кілька повітряних цілей, проте "внаслідок падіння уламків загорілися кілька гаражів".

Разом із тим, російський чиновник визнав, що на низці вулиць Бєлгорода спостерігаються перебої з електропостачанням, а в селищі Дубове Бєлгородського району світло відсутнє повністю.

"Без світла залишаються понад 20 тис. жителів", - повідомив Гладков, не уточнивши, що саме стало причиною масштабного блекауту.

Російський Бєлгород поринув в темряву - відео:

В Бєлгороді блекаут / Фото: скріншот

Чи можливий блекаут в Москві - думка експерта

Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна зазначила у коментарі Главреду, що сценарій масштабного блекауту в Москві є цілком реальним, адже Сили оборони України вже почали завдавати ударів по енергетичних підстанціях, які живлять російську столицю.

За її словами, навколо Москви створено розгалужену енергомережу з кількома кільцевими лініями живлення та потужною системою ППО, адже до столиці РФ стягнули всі можливі сили оборони. Через це подолати такий захист поки що складно.

Кошарна нагадала, що підстанція "Володимирська", по якій нещодавно вже було завдано удару, отримує живлення від "Ногінської", котра має прямий зв’язок із Москвою. У цьому районі розташовані великі промислові підприємства, зокрема Липецький металургійний комбінат і військові заводи, тому мета ударів - не цивільна інфраструктура, а об’єкти оборонно-промислового комплексу РФ.

Атаки по Росії - останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада на території Росії сталася масштабна атака дронів. Вибухи пролунали у Саратовській та Волгоградській областях, де після ударів по енергетичній інфраструктурі зникло світло в кількох районах.

Також дрони ГУР 6 листопада атакували Стерлітамакський нафтохімічний завод у Башкортостані (РФ). Це одне з ключових підприємств російської нафтохімії, яке виробляє продукцію для військово-промислового комплексу

Як повідомляв Главред, повстанський рух "Свобода Росії" здійснив серію диверсій проти військової логістики РФ, знищивши десятки локомотивів, які перевозили зброю й техніку. За даними ГУР, атаки суттєво сповільнили постачання ресурсів російській армії,

Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

новини Росії Бєлгород блекаут Білгородська область
