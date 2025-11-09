У РФ помер зірка кіно і серіалів

Коротко:
На 69 році життя в терористичній Росії помер популярний актор, зірка багатьох фільмів і серіалів - Володимир Симонов.
Як пишуть російські пропагандисти, останні роки життя артиста супроводжували серйозні проблеми з серцем. У нього було діагностовано гіпертонічну хворобу, яка загрожує інфарктом і раптовою зупинкою серця. Незважаючи на серйозну хворобу, що загрожувала життю, актор до останнього не полишав професію і грав на сцені в рідному театрі.
"Прийшла новина, в яку не хочеться і неможливо повірити. Не стало народного артиста Росії Володимира Олександровича Симонова. Горе. Слів немає, тільки сльози. Світла пам'ять", - висловили свої співчуття колеги з театру імені Вахтангова, де артист працював.
Публіці він відомий за ролями в таких історичних драмах, як "Перевал Дятлова", "Достоєвський", за серіалами "Зупинка на вимогу", "Каменська" та багатьма іншими.
Як раніше стало відомо, у терористичній Росії повідомили про смерть популярного російського ведучого Юрія Ніколаєва. Ще 4 листопада ЗМІ писали, що в актора виникли проблеми зі здоров'ям.
Як раніше писав Главред, на фронті обірвалося життя відомого українського фотографа Костянтина Гузенка. Він працював інженером і оператором на телебаченні та в онлайн-медіа, а з 2020 до 2023 року був фотографом проєкту Ukraїner, знімаючи експедиції по всій Україні.
Про персону: Володимир Симонов
Володимир Симонов - радянський і російський актор театру і кіно, народний артист Росії. Знімався в багатьох телевізійних серіалах і мелодрамах. З початку 1990-х років Володимир Симонов багато грав у виставах театру "Et Cetera", театру Націй і антрепризах.
