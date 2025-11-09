У РФ помер зірка кіно і серіалів

Акторові на момент смерті було 69 років.

Помер популярний російський актор / Колаж Главред, фото кинотеатр.ру

Коротко:

Від чого помер артист

У яких фільмах він грав

На 69 році життя в терористичній Росії помер популярний актор, зірка багатьох фільмів і серіалів - Володимир Симонов.

Як пишуть російські пропагандисти, останні роки життя артиста супроводжували серйозні проблеми з серцем. У нього було діагностовано гіпертонічну хворобу, яка загрожує інфарктом і раптовою зупинкою серця. Незважаючи на серйозну хворобу, що загрожувала життю, актор до останнього не полишав професію і грав на сцені в рідному театрі.

Симонов зіграв безліч ролей / Фото Стархіт

"Прийшла новина, в яку не хочеться і неможливо повірити. Не стало народного артиста Росії Володимира Олександровича Симонова. Горе. Слів немає, тільки сльози. Світла пам'ять", - висловили свої співчуття колеги з театру імені Вахтангова, де артист працював.

Публіці він відомий за ролями в таких історичних драмах, як "Перевал Дятлова", "Достоєвський", за серіалами "Зупинка на вимогу", "Каменська" та багатьма іншими.

Про персону: Володимир Симонов Володимир Симонов - радянський і російський актор театру і кіно, народний артист Росії. Знімався в багатьох телевізійних серіалах і мелодрамах. З початку 1990-х років Володимир Симонов багато грав у виставах театру "Et Cetera", театру Націй і антрепризах.

