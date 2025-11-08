Робітник і колгоспниця: у РФ захейтили Корольову з її чоловіком-стриптизером

Росіяни висміяли Тарзана і Корольову, які як завжди здатні лише на комічні номери.

Наташа Корольова, Тарзан / колаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star/

У терористичній Росії продовжують сміятися над своїми ж діячами "культури".

Однією з улюблених фігур для висміювання, є блазні - колишня українка Наташа Корольова та її чоловік-стрингоносець Тарзан. Вони записали новий вокальний дует, за який і зазнали жорстокої критики.

Тарзан і Корольова насмішили своїм виглядом / Фото Instagram/koroleva__star

Зокрема, на сторінці зрадниці Корольової з'явилося відео комічного дуету, де пара намагається співати.

Тарзан і Корольова насмішили своїм виглядом / Фото Instagram/koroleva__star

У коментарях росіяни відверто висміюють пару та їхній виступ.

Тарзан і Корольова насмішили своїм виглядом / Фото Instagram/koroleva__star

Тарзан і Корольова насмішили своїм виглядом / Фото Instagram/koroleva__star

Шлюб Наташі Корольової та Сергія Глушка

Корольова і Глушко одружилися 2003 року, але їхній шлюб не можна назвати досконалим, оскільки були різні періоди. У 2020 році у Сергія був роман з Анастасією Шульженко, і артист сам у всьому зізнався.

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше артист-путініст Сергій Глушко заспівав пісню про зраду дружини на росТБ. Він виправдав себе тим, що таке "може трапитися з кожним", натякаючи на свою невірність.

Напередодні, кремлівські зірки-пропагандисти продовжують брати участь у челенджі "Самий російський тренд" і красти українську культурну спадщину. Цього разу в шоу взяла участь зрадниця України Таїсія Повалій, яка зробила неочікувані заяви про російський борщ та річку Дніпро.

Про персону: Наташа Корольова Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

