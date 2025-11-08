Робітник і колгоспниця: у РФ захейтили Корольову з її чоловіком-стриптизером

Коротко:
- За що висміяли Тарзана і Корольову
- Що пишуть коментатори
У терористичній Росії продовжують сміятися над своїми ж діячами "культури".
Однією з улюблених фігур для висміювання, є блазні - колишня українка Наташа Корольова та її чоловік-стрингоносець Тарзан. Вони записали новий вокальний дует, за який і зазнали жорстокої критики.
Зокрема, на сторінці зрадниці Корольової з'явилося відео комічного дуету, де пара намагається співати.
У коментарях росіяни відверто висміюють пару та їхній виступ.
Шлюб Наташі Корольової та Сергія Глушка
Корольова і Глушко одружилися 2003 року, але їхній шлюб не можна назвати досконалим, оскільки були різні періоди. У 2020 році у Сергія був роман з Анастасією Шульженко, і артист сам у всьому зізнався.
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше артист-путініст Сергій Глушко заспівав пісню про зраду дружини на росТБ. Він виправдав себе тим, що таке "може трапитися з кожним", натякаючи на свою невірність.
Напередодні, кремлівські зірки-пропагандисти продовжують брати участь у челенджі "Самий російський тренд" і красти українську культурну спадщину. Цього разу в шоу взяла участь зрадниця України Таїсія Повалій, яка зробила неочікувані заяви про російський борщ та річку Дніпро.
Про персону: Наташа Корольова
Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.
12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.
