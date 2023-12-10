Україна 'впаде за кілька місяців': в Сенаті США повідомили про надії Путіна

У Сенаті розповіли про те, на що сподівається російський диктатор Володимир Путін у війні проти України.

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В Сенаті США повідомили про надії Путіна / Колаж Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Російський президент розраховує, що без відновлення військової підтримки від США, Україна "впаде протягом декількох місяців". Про це заявив голова комітету з розвідки Сенату США Марка Ворнера після того, як сенатори провалили голосування за "найважливіший" пакет військової допомоги для Києва. Про це пише Business Insider.

"Надії Володимира Путіна на перемогу пов'язані з відходом США з України. Чому в цей момент ми повинні доводити, що Путін має рацію?", - наголосив Ворнер.

За словами голови відділу розвідки Сенату США Марка Ворнера, Путін сподівається на те, що без відйськової допомоги з боку Сполучених Штатів, Україна "впаде протягом кількох місяців"

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Цю заяву він зробив середу, коли Сенат не зміг набрати необхідний поріг у 60 голосів для продовження обговорення нового пакету військової допомоги для України. Пропозиція президента Джо Байдена на суму $110 млрд, яка передбачала виділення Україні $61 млрд, а також коштів для Ізраїлю та допомоги Газі, була заблокована.

Основними блокаторами виділення допомоги є в основному представники республіканської партії, які вимагають включення заходів безпеки на кордоні США до пакету допомоги для України та Ізраїлю.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що відстрочка американської допомоги Києву несе значний ризик поразки України у війні проти Росії.

У Білому домі повідомили, що нададуть допомогу Україні у найближчі тижні, але гарантувати тривалу підтримку не можуть, оскільки це залежить від рішення Конгресу. Політична криза в Сполучених Штатах є фактором у цій ситуації. Представники Білого дому вважають, що така ситуація може стати подарунком для Путіна через внутрішньополітичні розбіжності в США.

У той час посол України в США Оксана Маркарова, висловила надію на затвердження допомоги Києву до Різдва. За її словами, повторне голосування за законопроект може відбутися у найближчі дні.

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