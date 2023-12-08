"Найбільший подарунок Путіну": у Байдена не дають гарантій довгої допомоги Україні

Адміністрація Байдена готова до перемовин із Республіканською партією щодо продовження фінансової підтримки України, сказав представник Білого дому Джон Кірбі.

https://glavred.net/world/samyy-bolshoy-podarok-putinu-u-baydena-ne-dayut-garantiy-dolgoy-pomoshchi-ukraine-10523245.html Посилання скопійоване

Республіканці можуть зробити "найбільший подарунок Путіну" - Карін Жан-П'єр / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

США надаватимуть Україні допомогу в найближчі декілька тижнів, проте Вашингтон не може дати Києву гарантії довгострокової підтримки, оскільки все вирішується в Конгресі. Нинішня криза пов'язана з внутрішньополітичними розбіжностями у Штатах. У Білому домі кажуть, що республіканці такою ситуацією можуть зробити Путіну подарунок, про який він навіть не мріяв. Президент Джо Байден готовий до перемовин із республіканцями.

Під час брифінгу Білого дому, який відбувся у четвер, 7 грудня, координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі сказав про те, що в адміністрації Байдена глибоко стурбовані ситуацією з наданням допомоги Україні у сфері безпеки в майбутньому.

відео дня

Причина - суперечності в американському політикумі.

"У Білому домі не можуть дати гарантії допомоги Україні, оскільки це все вирішується в Конгресі", - додав представник американської адміністрації.

За його словами, Україну в Конгресі серйозно підтримують як Демократична, так і Республіканська партії. Втім, існує "невелика кількість республіканців, які хочуть тримати усіх у заручниках через досить екстремальну прикордонну політику".

При цьому адміністрація Байдена готова вести перемовини із республіканцями щодо продовження фінансування України.

"Президент висловився, що ми готові вести перемовини з цього приводу, він вірить, що повинна бути змінена імміграційна політика, а також змінені ресурси, і він готовий вести цю розмову", - сказав Кірбі.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, у свою чергу, назвала "приголомшливою" в негативному плані ситуацією, коли США дійшли до моменту, коли "республіканці в Конгресі готові зробити Путіну найбільший подарунок на який він міг би сподіватися".

Допомога Україні від США

Президент Джо Байден 6 грудня звернувся до Конгресу і сказав, що якщо Путін захопить Україну, він нападе на союзників по НАТО. Він закликав американських парламентаріїв відмовитися від "дріб'язкової партійної політики" і зробити те, що потрібно.

Наступного дня у Сенаті США провалили голосування за пакет допомоги Україні і Ізраїлю. Ухвалення ініціативи саботують республіканці, які наполягають на посиленні кордону американців з Мексикою. Президент Джо Байден назвав позицію республіканців "політичним шантажем".

Білий дім виділив Україні новий пакет допомоги - Київ отримає 175 мільйонів доларів. Байден підкреслив, що українська держава потребує підтримки, і закликав Конгрес негайно вирішити питання щодо допомоги.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.