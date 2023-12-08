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Республіканці хочуть домовлятися про допомогу Україні особисто з Байденом - Politico

Дмитро Відоменко
8 грудня 2023, 22:23
Конгрес США знаходиться на межі відходу на різдвяні канікули, так і не затвердивши подальшу допомогу для України, пише портал Politico.
Байден, Республіканська партія
Ситуація навколо переговорів Байдена і республіканців залишається вкрай напруженою / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Американський парламент (Конгрес) майже на межі того, щоб піти на різдвяні канікули, так і не проголосувавши за грошову допомогу для України. Нібито республіканці в Сенаті зажадали від президента Джо Байдена якомога рішучіше втрутитися в переговори про це, пише американське видання Politico.

"Це його робота, щоб виправити це", - сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем. І підкреслив, що весь процес "не має значення, якщо президент не залучений",

"Він - головнокомандувач. Я думаю, що ми витрачаємо час", – додав Грем.

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Республіканці і кілька демократів кажуть, що переговори щодо виділення допомоги Україні вимагають від Байдена, відродити свою давню репутацію людини, здатної домовлятися про угоди, щоб досягти домовленостей про майбутнє його запиту в сфері національної безпеки (на гігантську суму на 106 млрд доларів США). Грем сказав, що він особисто говорив Байдену про це ще восени.

До слова, нібито не всі демократи бажають, щоб Білий дім уклав угоду з Республіканською партією з приводу голосування з українського питання. Прогресивні та захисники міграції розчаровані тим, що Білий дім навіть заохочує переговори щодо прикордонної політики, які, на їхню думку, призведуть до фактичної ліквідації американської системи надання притулку. Помічники Байдена також ясно усвідомлюють, наскільки гострою проблемою стало питання кордону.

"Фракція прогресивних побоюється, що адміністрація зайде занадто далеко, погодившись на те, що буде більше схоже імміграційну політику епохи Трампа, не отримавши ніяких перемог демократів в імміграційному питанні. Напередодні виборів багато хто з цих лібералів вже ображені на Байдена за його ставлення до війни між Ізраїлем і ХАМАСом і за невиконання інших передвиборних обіцянок", - пишуть журналісти Politico.

Військова допомога Україні від США

Законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США. Ініціатива передбачала виділення пакету допомоги в розмірі 106 млрд доларів, у тому числі 61 млрд доларів з яких призначалися на допомогу Україні.

Президент США Джо Байден, коментуючи провал процедурного голосування в Сенаті США про допомогу Україні, назвав це "політичним шантажем".

У Білому домі заявили, що надаватимуть Україні допомогу в найближчі кілька тижнів, однак Вашингтон не може дати Києву гарантії довгострокової підтримки, оскільки все вирішується в Конгресі. Нинішня криза пов'язана з внутрішньополітичними розбіжностями в Штатах. У Білому домі кажуть, що республіканці такою ситуацією можуть зробити Путіну подарунок, про який він навіть не мріяв. Президент Джо Байден готовий до переговорів з республіканцями.

Тим часом посол України в США Оксана Маркарова сподівається, що допомога Києву буде схвалена до Різдва. За її словами, повторне голосування за законопроект може відбутися найближчим часом.

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