Україна звільнила нові території на півдні: у Генштабі Естонії розкрили деталі

Число щоденних зіткнень на фронті становило минулого тижня - від 50 до 60.

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В естонській розвідці оцінили хід бойових дій в Україні / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

На південному фронті українським військам вдалося звільнити території у населених пунктах поблизу Великої Новосілки, повідомив глава оперативного відділу Генштабу Сил оборони Естонії полковник Тармо Кундла.

У східній частині Херсонської області, де також тривають бої, особливих змін не було, цитує його портал ERR.

Кундла також зазначив, що, незважаючи на деякі успіхи, російські сили не змогли вжити жодних рішучих дій. "Оборона України тримається", - констатував він.

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Естонський військовий пояснив, що хоча в останні два тижні російська сторона особливо інтенсивно обстрілювала українські населені пункти, завдаючи в середньому понад 100 ударів в день, ці атаки не послабили волю українців до оборони, а їх протиповітряна оборона виконала хорошу роботу.

Ситуація на сході

Представник Генштабу Естонії також розповів, що за останній тиждень російським військам вдалося захопити на території України невеликі ділянки і утримати ініціативу.

За його словами, незважаючи на це, російським силам все ж вдалося захопити в ході атак деякі невеликі території і утримати ініціативу: "Основним напрямком, ймовірно, буде оточення Авдіївки, і можна очікувати, що найближчим часом туди будуть спрямовані Додаткові ресурси".

Російські війська досягли невеликих успіхів на лінії Куп'янськ-Кремінна, а також захопили невеликі села під Бахмутом. Їм також вдалося відвоювати невеликі території в Донецькій області, додав Кундла.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що окупанти просунулися на двох напрямках: у розвідці Британії розкрили деталі. На півночі Донецької області ЗСУ зберігають стабільну лінію фронту, повідомили в британській розвідці.

Нагадаємо, раніше генерал ЗСУ розкрив деталі потужного удару на півдні. ЗСУ тримають оборону і здійснюють активні дії на різних напрямках, розповів Олександр Тарнавський.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ знищили морпіхів з "елітної" бригади РФ. Запорукою успішних дій ЗСУ стала злагоджена спільна робота кількох підрозділів.

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