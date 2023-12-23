'2024 - рік Криму': експерт розповів сценарій просування ЗСУ на Азовському узбережжі

Токмак і Мелітополь повинні бути другорядним напрямком для просування українських військових.

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Коли ЗСУ просунуться на Кримському напрямку / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

В інтерв'ю Главреду полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що наступний рік - це рік Криму. Він пояснив, чи наступного року основними напрямками боїв буде Азовське узбережжя і лівий берег Херсонщини.

"Навпаки, спочатку лівий берег. Основні сили і засоби повинні бути кинуті саме туди. Авіацією дуже зручно працювати з правого на лівий берег - розташування аеродромів і фронту для нас дуже зручно саме в розгортанні лівобережної операції, рух на Скадовськ і вздовж моря - на Армянськ", - наголосив Світан.

А вже Токмак і Мелітополь повинні бути другорядним напрямком - просування там буде залежати від кількості сил. Якщо їх буде вистачати на цю операцію, значить, її треба продовжувати. Тобто тут пряма залежність від поставок, зауважив експерт.

Дивіться відео інтерв'ю Романа Світана Главреду про сценарії на фронті у 2024 році:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Деокупація Криму: що відомо

Нагадаємо, що у ГУР анонсували нові рейди до Криму і назвали цілі. Бійці Сил оборони України здійснювали більше рейдів до окупованого Криму, сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Умеров сказав, коли ЗСУ звільнять Крим. Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що Крим буде звільнений від російських окупантів у 2024 році. За його словами, деокупація півострова - стратегічна мета України.

Військово-морський експерт спрогнозував, що наступ на Крим буде влітку або восени наступного року, проте можливий і несподіваний удар з боку ЗСУ і взимку. Крим ЗСУ зможуть блокувати, вийшовши на узбережжя Азовського моря.

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