Окупанти просунулися на двох напрямках: у розвідці Британії розкрили деталі

На півночі Донецької області ЗСУ зберігають стабільну лінію фронту, повідомили в британській розвідці.

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Окупанти атакують на декількох напрямках / Колаж: Главред, Фото: mil.ru

В останній тиждень наземні бої продовжували характеризуватися або статичною лінією фронту, або дуже поступовим локальним просуванням росіян у ключових секторах.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великобританії, опублікованому в соцмережі Х (колишній Twitter).

Відзначається, що на півночі, в районі Куп'янська, західне угруповання військ РФ продовжує вести широкомасштабну, але безрезультатну наступальну операцію.

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У той же час, на півночі Донецької області українська армія зберігає стабільну лінію фронту на тлі невеликих російських атак навколо Бахмута.

У центральній частині Донеччини продовжують вестися активні бої за Авдіївку, тоді як російські війська наприкінці грудня 2023 року закріпили здобутки в районі Мар'їнки. Це дозволило їм просунутися до західного краю міста після дев'яти років боїв у цій місцевості.

"На півдні України російські повітряно-десантні війська, швидше за все, домоглися мінімального прогресу в новій спробі вибити український плацдарм на східному березі Дніпра в районі села Кринки", - відзначають в Міноборони Британії.

/ @DefenceHQ

Війна в Україні

Раніше генерал ЗСУ розкрив деталі потужного удару на півдні. ЗСУ тримають оборону і здійснюють активні дії на різних напрямках, розповів Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ влаштували окупантам "м'ясорубку": знищили сотні росіян на трьох напрямках. Українські захисники відбивають активні піхотні атаки російських окупантів.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ знищили морпіхів з "елітної" бригади РФ. Запорукою успішних дій ЗСУ стала злагоджена спільна робота кількох підрозділів.

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