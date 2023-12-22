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Росіяни 9 разів атакували ТЕС: у ДТЕК розповіли про серйозні пошкодження

Юлія Закрепа
22 грудня 2023, 17:32
На Донеччині цілодобово працює 50 бригад енергетиків, щоб оперативно відновлювати пошкоджене обладнання.
Росіяни 9 разів атакували ТЕС: у ДТЕК розповіли про серйозні пошкодження
Окупанти обстрілюють ТЕС / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pexels.com

Директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що за останній місяць російські загарбники 9 разів атакували прифронтову теплоелектростанцію компанії ДТЕК.

"Прифронтова зона зараз - велика проблема, обстріли відбуваються дуже часто. Одна з наших станцій, яка знаходиться дуже близько до лінії фронту, за останній місяць 9 разів по-крупному була обстріляна, ми вже навіть не рахуємо маленьких обстрілів", - сказав він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Остання атака на станцію відбулась позавчора, внаслідок цього було серйозно пошкоджено велику кількість обладнання.

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Водночас Сахарук додав, що зараз на Донеччині цілодобово працює 50 бригад енергетиків, щоб оперативно відновлювати пошкоджене обладнання.

Загалом в регіонах присутності ДТЕК близько тисячі бригад енергетиків працюють над енергозабезпеченням українців. За минулий тиждень енергетики ДТЕК відновили світло для 386 тисяч родин на Донеччині.

Удари РФ по ТЕС: що відомо

Нагадаємо, що росіяни атакували Дніпро та влучили у склад ДТЕК. Ворог завдав удару по складських приміщеннях ДТЕК в Дніпропетровській області. Було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання.

РФ вдарила по ТЕС, 2 блоки зупинені. Через удар по теплоелектростанції та похолодання виник дефіцит електроенергії. Україна застосовує аварійну допомогу з трьох країн.

Окупанти пошкодили ТЕС, через це понад 400 населених пунктів України без світла. Наразі продовжується планова ремонтна кампанія на енергоблоках інших електростанцій. Сьогодні "Укренерго" здійснює імпорт електроенергії зі Словаччини.

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