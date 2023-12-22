Україна створила 200-мильну смугу безпеки у Чорному морі: в ГУР розповіли деталі

Завдяки атакам морськими дронами і ракетним ударам Україні вдалося очистити від російських окупантів морську смугу розміром до 200 миль від узбережжя.

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Україна створила 200-мильну смугу безпеки у Чорному морі завдяки морським дронам і ракетним ударам/ колаж: Главред, фото: u24.gov.ua, скрін

Україні вдалося витіснити кораблі російських окупантів із Севастопольської бухти та створити безпечний морський коридор для торгових суден завдяки атакам морськими дронами та ударам ракетами, які наносилися по об’єктах російського флоту у Чорному морі та поблизу тимчасово окупованого Криму.

Про значення морських дронів для зміни ситуації в Чорному морі розповів воїн Головного управління розвідки Міністерства оборони України з позивним "Тринадцятий" виданню The New York Times. "Тринадцятий" командує флотом ударних надводних дронів ГУР МО України.

"Знищення російських десантних катерів класу "акула" та "серна", вдалі атаки на патрульний корабель чф рф "сєрґєй котов" та розвідувальне судно держави-агресора "іван хурс" – робота операторів морських дронів української воєнної розвідки", – розповів військовослужбовець. відео дня

Він зазначив, що нова зброя відіграла дуже важливу роль у війні з російськими загарбниками на морі і довела свою ефективність.

"Ніхто не має такого досвіду використання морських дронів, як ми. Немає ані викладачів, ані підручників. Ми зараз пишемо ці книжки", – зазначив "Тринадцятий".

Воїн розповів, що окупанти намагаються різними способами перешкоджати атакам морських дронів, тому для кожної нової місії доводиться вдосконалювати як тактику, так і саму зброю.

У ГУР наголосили, що завдяки використанню морських дронів Україні вдалося очистити від російських окупантів морську смугу розміром до 200 миль від узбережжя. Таким чином вдалося утворити безпечний судноплавний коридор.

"Їх можна відштовхнути. Панування росії у Чорному морі закінчилось", – підсумував воїн.

Ситуація у Чорному морі

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна відтіснила Чорноморський флот і розблокувала зерновий коридор. В активі України вже серія тріумфів, держава здобула велике досягнення, сказав Столтенберг.

Також раніше в ГУР розкрили деталі спецоперацій у Чорному морі. Проведені операції показали слабкі місця росіян в Чорному морі і допомогли повернути Україні газові вишки.

Як повідомила моніторингова група "Кримського вітру", у Севастополі все менше російських кораблів. Проте Росія продовжує ремонтувати свої військові кораблі в окупованому Севастополі.

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