"Покришили" разом з технікою: ЗСУ знищили морпіхів з "елітної" бригади РФ

Запорукою успішних дій ЗСУ стала злагоджена спільна робота кількох підрозділів.

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ЗСУ знищили підрозділи морпіхів РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook / uafmarines, скріншот

Підрозділи Збройних сил України знищили окупантів з 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії.

Успішними діями українські захисники відзначилися в ході відбиття ворожого штурму. Про це йдеться в повідомленні в Telegram Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що запорукою успішних дій ЗСУ стала злагоджена спільна робота кількох підрозділів українських воїнів.

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Зокрема, йдеться про злагоджену роботу аеророзвідки, екіпажів FPV-дронів РУБпАК "Сови" 36-ї бригади морської піхоти, "Кур'єрів апостола Петра" Чорного батальйону миколаївських морпіхів, 501 окремого батальйону морської піхоти та інших бойових підрозділів.

"Вирушили в напрямку ВДК "Новочеркаськ": українські морпіхи розбили окупантів горезвісної 810-ї бригади мп чф рф під час чергової спроби штурму", - додали в Страткомі.

Дивіться відео - ЗСУ знищили підрозділи морпіхів РФ:

/ Скріншот

Що відомо про втрати РФ

Сили оборони за добу ліквідували 920 окупантів, 27 танків, 42 бронемашини, 15 артсистем, 32 БпЛА, 47 одиниць авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України в Facebook.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 356 670 (+920) осіб, танків ‒ 5940 (+27) од, бойових броньованих машин ‒ 11015 (+42) од, артилерійських систем – 8391 (+15) од, РСЗВ – 935 (+1) од, засоби ППО ‒ 617 (+1) од, літаків – 329 (+0) од, вертольотів – 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6503 (+32), крилаті ракети ‒ 1620 (+0), кораблі/катери ‒ 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 11180 (+40) од, спеціальна техніка ‒ 1247 (+7)", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ стерли в порошок елітну бригаду морпіхів РФ. Втрати 155-ї бригади морської піхоти РФ можуть перевищувати 1450 осіб, підрахували журналісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що втрати російських окупантів у війні з Україною перевищують українські як мінімум в два рази. Такими даними володіє американська розвідка, пише видання Business Insider.

При цьому журналісти посилаються на опубліковані нещодавно секретні дані Пентагону.

Раніше повідомлялося, що в районі Вугледара Донецької області бійці Збройних сил України розгромили розвідувальну роту 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

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