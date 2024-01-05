Сотні окупантів знищено: генерал ЗСУ розкрив деталі потужного удару на півдні

ЗСУ тримають оборону і здійснюють активні дії на різних напрямках, розповів Олександр Тарнавський.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки на фронті / колаж: Главред, фото: 67ОМ, 22 ОМБ

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог завдав 14 авіаударів, здійснив 47 бойових зіткнень і 1008 артобстрілів.

"Наші захисники і захисниці стійко тримають оборону і застосовують активні дії на певних напрямках", - розповів в Telegram командувач ОСУВ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, загальні втрати ворога за минулу добу склали 470 осіб і 68 одиниць військової техніки.

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Зокрема:

7 танків;

11 ББМ;

14 артсистем;

20 БпЛА;

14 автомобілів;

2 одиниці спецтехніки;

1 склад боєприпасів;

1 важливий об'єкт противника.

Подробиці боїв на Таврійському напрямку

Як уточнюється в Facebook Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, залишається високою загрозою застосування противником ракетного озброєння і безпілотних літальних апаратів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не залишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Сили оборони за минулу добу відбили 16 атак поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак у районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога неподалік Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника в районі Роботиного і на північний захід від Вербового Запорізької області.

За словами спікера Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна, російські окупанти на Таврійському напрямку бунтують, відмовляються йти на штурми і тікають з окопів.

"По-перше, у них свята новорічні, і не дуже хочуть росіяни йти в атаку взагалі, деякі підрозділи починають бунтувати і відмовляються, або тікають з окопів. Тобто саботують", - розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, ворог намагається максимально завдати шкоди логістичним шляхам, українським укріпленням і дістати українських захисників. Після цього окупанти спробують знову кинути вперед у "м'ясні" штурми нову піхоту.

Штупун додав, що на Запорізькому напрямку росіяни намагаються повернути втрачене становище. А загальні втрати ворожої армії тримаються на рівні 400-500 окупантів за добу.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили позиції РФ під Авдіївкою. Вдалими діями відзначилася президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ влаштували окупантам "м'ясорубку": знищили сотні росіян на трьох напрямках. Українські захисники відбивають активні піхотні атаки російських окупантів.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ знищили морпіхів з "елітної" бригади РФ. Запорукою успішних дій ЗСУ стала злагоджена спільна робота кількох підрозділів.

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