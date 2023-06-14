"Не надаємо значення": у Білому домі оцінили бредні Путіна про великі втрати ЗСУ

За словами спікера Білого дому Карін Жан-П'єр, тільки влада України може детально говорити про бойові дії на українській території.

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Ми не надаємо значення оцінці Росії українських втрат - Білий дім / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

США не надають значення заявам диктатора країни-агресора Росії Володимира Путіна - про нібито великі втрати Збройних сил України в ході контрнаступу. Про це повідомила речник Білого дому Карін Жан-П'єр на черговому брифінгу.

За її словами, тільки влада України може детально говорити про бойові дії на українській території.

"Що стосується коментарів, зроблених Путіним. Як ви знаєте, ми не надаємо значення оцінці Росії", — сказала Жан-П'єр.

Суть ситуації така - під час протокольного заходу за участю військових пропагандистів РФ, які займаються виправданням війни Росії проти України диктатор Путін сказав, що в ході наступу Україна нібито "вже втратила 25-30%" західних озброєнь".

Втрати ЗСУ в ході наступу

Як повідомляв Главред, нещодавно в мережі поширилася інформація про те, що бійці 47-ї окремої механізованої бригади нібито втратили велику кількість особового складу, а також Leopard і Bradley в ході боїв на запорізькому напрямку. Однак насправді це ворожа ІПСО.

Як зазначив головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус, в день, коли РФ заявила про понад 300 "убитих" українських бійців бригади, насправді тоді загинуло п'ятеро захисників.

"Вони заявляли, що у нас вже розбита бригада, що у нас 350 загиблих, все - бригади немає, у нас було п'ять загиблих. Це яскравий приклад того, наскільки вони брешуть, наскільки те, що вони заявляють, не має нічого спільного з реальністю", - сказав Маркус.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, в Україні відбуваються певні контрнаступальні дії, але він не буде говорити, на якому етапі. Президент підкреслив, що постійно перебуває на зв'язку з командувачами різних напрямків. Всі вони, за словами президента, налаштовані позитивно.

Дивіться відео про те, як Зеленський зробив потужну заяву про злочини Путіна:

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