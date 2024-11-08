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Загроза війни США та Китаю: як діятиме Трамп і чого очікувати

Андрій Ганчук
8 листопада 2024, 15:33
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Між Вашингтоном і Пекіном будуть торгові війни, вважає Андрій Золотарьов.
Трамп, Китай
Китай випереджає США в економіці і Трамп має намір це виправити - експерт / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези експерта:

  • Будуть торгові війни між Китаєм і США
  • Трамп має намір підняти внутрішню промисловість США
  • Між КНР і США можлива велика війна

США і Китай очікують торговельні війни. Обраний американський президент Дональд Трамп зробить ставку на реіндустріалізацію своєї країни. Є й загроза великої війни між державами, все залежить від обставин. Про це заявив директор аналітичного центру Третій сектор, політолог Андрій Золотарьов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Трамп робитиме кроки, спрямовані на підкріплення матеріальною основою геополітичної могутності США.

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"Торговельні війни точно будуть. У суднобудуванні китайці вже дають фору американцям у плані виробничих потужностей. Кількість одиниць китайського флоту вже перевершує ті, що стоять на озброєнні американського флоту. І оскільки військова міць безпосередньо залежить від потужності військово-промислового комплексу, то, природно, Трамп робитиме акцент на реіндустріалізації США, поверненні цілої низки критично важливих виробництв, модернізації інфраструктури, що, принаймні, дасть змогу геополітичні амбіції США підкріпити матеріальною основою", - зазначив експерт.

Він нагадав, як свого часу Сполучені Штати посприяли економічному зростанню Китаю. І за декілька десятків років Пекін зробив величезний стрибок.

Трамп инфографика
Що відомо про переможця президентських виборів у США Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

"Для Китаю це дуже болісно, оскільки свого часу саме Сполучені Штати стали одним зі стовпів китайського економічного дива. Адже коли Ден Сяопін починав свої реформи, він мав лише 28 млрд коштів китайських хуацяо, тобто китайців, які живуть за кордоном. Для масштабів Китаю це - ніщо. США тоді робили акцент на тому, що з якоюсь із двох країн - СРСР чи Китаєм - відносини мають бути набагато кращими, і вирішили, що крутити гайки на їхніх заводах можуть китайці. Тим більше, що на той момент вартість робочої сили була сміховинною, тому багато виробництв було перенесено в Китай. За 30 з невеликим років у Китаї стався гігантський стрибок, і Трамп має намір цей перекіс нівелювати", - додав аналітик.

Також політолог вважає, що є загроза і великої війни між США і Китаєм.

"Тому існує і загроза великої війни між країнами. Як правило, сила обставин виявляється сильнішою за логіку намірів. Оскільки Тайвань для Сполучених Штатів є однією з ключових опорних точок, не дивно, що за цих умов значно більше уваги приділятиметься підтримці Тайваню", - підкреслив Андрій Золотарьов.

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Відносини США і Китаю - новини за темою:

Як повідомляв Главред, нещодавно Дональд Трамп говорив про свої плани підтримати внутрішню промисловість США. Для цього він має намір впровадити 60% мито на товари з Китаю. Рішення може призвести до кризових моментів у металургійній, сталеливарній і нафтовій промисловості КНР.

Глава Китаю Сі Цзіньпін привітав Трампа з обранням на пост президента. Він закликав Вашингтон до діалогу і взаєморозуміння. Пекін побоюється впровадженняТрампом мит на китайські товари.

Китай прагне до співпраці зі США на основі взаємоповаги і партнерства, сказали в китайському МЗС. Утім, у дипломатичному відомстві не стали коментувати можливості впровадження Штатами торговельних обмежень.

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