У Китаї зробили заяву про перемогу Трампа і удар США по економіці Пекіна

Пекін не збирається вносити корективи в політику своїх відносин із Вашингтоном.

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Китай утримався від реакції на погрози Трампа впровадити мита на китайські товари / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Як відреагували в Китаї на обрання Трампа:

Китай продовжить співпрацю зі США

Пекін поважає вибір американського народу

Санкції США проти Китаю - питання гіпотетичне

Після обрання президентом США Дональда Трампа Пекін очікує на продовження розвитку політики поваги, мирного співіснування та співпраці з Вашингтоном. Китайські дипломати поки що не готові відповісти на погрози Трампа запровадити мита проти товарів із КНР.

Під час брифінгу китайського МЗС прессекретар відомства Мао Нін заявила, що вибори у США - внутрішня справа країни, а Пекін поважає вибір американського народу.

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"Політика Китаю щодо США послідовна. Ми продовжуватимемо розвивати наші двосторонні відносини на основі принципів взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва", - сказала Нін, відповідаючи на запитання щодо можливих змін зовнішньої політики КНР у зв'язку з обранням Трампа.

Також у неї запитали, яка позиція Китаю з приводу попереджень Трампа щодо підвищення тарифів на китайські товари. Речниця МЗС відмовилася відповідати, назвавши такі запитання "гіпотетичними".

Трамп набрав 277 голосів вибірників і перемагає на виборах у США / Інфографіка: Главред

Як обирають президента США Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників. Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (окрім штатів Мен і Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні. Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості в 538 голосів Колегії виборників. Всенародне голосування відбувається у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, раз на чотири роки. Виборці голосують у перший понеділок після другої середи грудня, рівно на 41-й день після дня всенародного голосування. Виборники не збираються разом, а голосують усі у своїх штатах. Потім спеціальна комісія конгресу США підраховує голоси, і 6 січня голова сенату оголошує остаточні результати президентських виборів.

Що обіцяв Трамп щодо Китаю

Раніше Трамп говорив, що він збирається підтримати внутрішню промисловість Сполучених Штатів. Для цього планується обмежити надходження товарів з Китаю шляхом впровадження на них 60% мита.

Таке рішення може негативно позначитися на китайській металургійній і сталеливарній промисловості.

Перебої можуть виникнути і в нафтовій промисловості Китаю, оскільки адміністрація Трампа напевно спробує обмежити постачання нафти з Ірану.

Трамп перемагає на виборах у США - головні новини:

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп фактично виграв вибори президента США. Підрахунок голосів триває, проте він уже набрав 277 голосів вибірників, тоді як для перемоги необхідно 270. Демократка Камала Гарріс набрала 226 голосів.

Президент Володимир Зеленський привітав Трампа з перемогою. У Києві очікують, що нова адміністрація США ухвалюватиме сміливі рішення, а україно-американське стратегічне партнерство посилиться.

У МЗС Росії вже назвали свою "умову" для роботи з адміністрацією Трампа: росіяни заявили, що, мовляв, відстоюватимуть свої "національні інтереси", які виходять із результатів війни проти України.

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