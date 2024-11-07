Сі Цзіньпін звернувся до Трампа і назвав прохання Китаю

Китай побоюється торгової війни зі США.

https://glavred.net/world/si-czinpin-obratilsya-k-trampu-i-nazval-prosbu-kitaya-10612238.html Посилання скопійоване

Сі Цзіньпін закликав США знайти порозуміння / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головні тези з матеріалу Reuters:

Сі Цзіньпін зацікавлений у стійких відносинах зі США

Китай стурбований тим, що Штати можуть впровадити мита на товари

Мита на товари можуть серйозно вдарити по економіці Китаю

Глава Китаю Сі Цзіньпін привітав обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з перемогою і закликав Пекін та Вашингтон знайти взаєморозуміння. КНР побоюється митних тарифів на свої товари і повернення країн у період торговельної війни.

Як повідомляє Reuters, Сі заявив, що "здорові та стійкі" відносини Пекіна і Вашингтона в інтересах двох держав, а міжнародне співтовариство очікує на взаємоповагу та мирне співіснування.

відео дня

Крім того, він закликав Штати до діалогу.

За словами журналістів, привітання Сі Цзіньпіна Трампа з перемогою цього разу більш стримане, ніж було 2016 року.

"Тоді Сі закликав до "більшого прогресу у відносинах між Китаєм і США з нової відправної точки", заявивши, що обидві економіки мають узяти на себе відповідальність у таких сферах, як світовий мир і стабільність, глобальний розвиток і процвітання", - зазначено в публікації.

Трамп переміг на виборах президента США - що про нього відомо / Інфографіка: Главред

Як обирають президента США Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників. Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (окрім штатів Мен і Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні. Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості в 538 голосів Колегії виборників. Всенародне голосування відбувається у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, раз на чотири роки. Виборці голосують у перший понеділок після другої середи грудня, рівно на 41-й день після дня всенародного голосування. Виборники не збираються разом, а голосують усі у своїх штатах. Потім спеціальна комісія конгресу США підраховує голоси, і 6 січня голова сенату оголошує остаточні результати президентських виборів.

Також журналісти нагадали, що обіцянки Трампа запровадити 60% мита на імпорт китайських товарів у США можуть створити великі економічні ризики для КНР.

Обіцянки Трампа щодо Китаю та реакція Пекіна - новини за темою:

Нещодавно Трамп говорив про свої наміри підтримати внутрішню промисловість США. Для цього він збирається впровадити 60% мито на товари з Китаю. Передбачається, що таке рішення може негативно позначитися на металургійній, сталеливарній, а також нафтовій промисловості КНР.

Китай очікує співпраці зі США в рамках поваги і партнерства, сказали у китайському МЗС. Можливі мита на китайські товари в дипломатичному відомстві вважають "гіпотетичним питанням".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред