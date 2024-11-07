Сі Цзіньпін звернувся до Трампа і назвав прохання Китаю

Головні тези з матеріалу Reuters:
- Сі Цзіньпін зацікавлений у стійких відносинах зі США
- Китай стурбований тим, що Штати можуть впровадити мита на товари
- Мита на товари можуть серйозно вдарити по економіці Китаю
Глава Китаю Сі Цзіньпін привітав обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з перемогою і закликав Пекін та Вашингтон знайти взаєморозуміння. КНР побоюється митних тарифів на свої товари і повернення країн у період торговельної війни.
Як повідомляє Reuters, Сі заявив, що "здорові та стійкі" відносини Пекіна і Вашингтона в інтересах двох держав, а міжнародне співтовариство очікує на взаємоповагу та мирне співіснування.
Крім того, він закликав Штати до діалогу.
За словами журналістів, привітання Сі Цзіньпіна Трампа з перемогою цього разу більш стримане, ніж було 2016 року.
"Тоді Сі закликав до "більшого прогресу у відносинах між Китаєм і США з нової відправної точки", заявивши, що обидві економіки мають узяти на себе відповідальність у таких сферах, як світовий мир і стабільність, глобальний розвиток і процвітання", - зазначено в публікації.
Як обирають президента США
Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників.
Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (окрім штатів Мен і Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні. Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості в 538 голосів Колегії виборників.
Всенародне голосування відбувається у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, раз на чотири роки. Виборці голосують у перший понеділок після другої середи грудня, рівно на 41-й день після дня всенародного голосування. Виборники не збираються разом, а голосують усі у своїх штатах. Потім спеціальна комісія конгресу США підраховує голоси, і 6 січня голова сенату оголошує остаточні результати президентських виборів.
Також журналісти нагадали, що обіцянки Трампа запровадити 60% мита на імпорт китайських товарів у США можуть створити великі економічні ризики для КНР.
Обіцянки Трампа щодо Китаю та реакція Пекіна - новини за темою:
Нещодавно Трамп говорив про свої наміри підтримати внутрішню промисловість США. Для цього він збирається впровадити 60% мито на товари з Китаю. Передбачається, що таке рішення може негативно позначитися на металургійній, сталеливарній, а також нафтовій промисловості КНР.
Китай очікує співпраці зі США в рамках поваги і партнерства, сказали у китайському МЗС. Можливі мита на китайські товари в дипломатичному відомстві вважають "гіпотетичним питанням".
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