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Сі Цзіньпін звернувся до Трампа і назвав прохання Китаю

Андрій Ганчук
7 листопада 2024, 17:30
1734
Китай побоюється торгової війни зі США.
Си Цзиньпин, Трамп
Сі Цзіньпін закликав США знайти порозуміння / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головні тези з матеріалу Reuters:

  • Сі Цзіньпін зацікавлений у стійких відносинах зі США
  • Китай стурбований тим, що Штати можуть впровадити мита на товари
  • Мита на товари можуть серйозно вдарити по економіці Китаю

Глава Китаю Сі Цзіньпін привітав обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з перемогою і закликав Пекін та Вашингтон знайти взаєморозуміння. КНР побоюється митних тарифів на свої товари і повернення країн у період торговельної війни.

Як повідомляє Reuters, Сі заявив, що "здорові та стійкі" відносини Пекіна і Вашингтона в інтересах двох держав, а міжнародне співтовариство очікує на взаємоповагу та мирне співіснування.

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Крім того, він закликав Штати до діалогу.

За словами журналістів, привітання Сі Цзіньпіна Трампа з перемогою цього разу більш стримане, ніж було 2016 року.

"Тоді Сі закликав до "більшого прогресу у відносинах між Китаєм і США з нової відправної точки", заявивши, що обидві економіки мають узяти на себе відповідальність у таких сферах, як світовий мир і стабільність, глобальний розвиток і процвітання", - зазначено в публікації.

Трамп інфографіка
Трамп переміг на виборах президента США - що про нього відомо / Інфографіка: Главред

Як обирають президента США

Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників.

Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (окрім штатів Мен і Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні. Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості в 538 голосів Колегії виборників.

Всенародне голосування відбувається у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, раз на чотири роки. Виборці голосують у перший понеділок після другої середи грудня, рівно на 41-й день після дня всенародного голосування. Виборники не збираються разом, а голосують усі у своїх штатах. Потім спеціальна комісія конгресу США підраховує голоси, і 6 січня голова сенату оголошує остаточні результати президентських виборів.

Також журналісти нагадали, що обіцянки Трампа запровадити 60% мита на імпорт китайських товарів у США можуть створити великі економічні ризики для КНР.

Обіцянки Трампа щодо Китаю та реакція Пекіна - новини за темою:

Нещодавно Трамп говорив про свої наміри підтримати внутрішню промисловість США. Для цього він збирається впровадити 60% мито на товари з Китаю. Передбачається, що таке рішення може негативно позначитися на металургійній, сталеливарній, а також нафтовій промисловості КНР.

Китай очікує співпраці зі США в рамках поваги і партнерства, сказали у китайському МЗС. Можливі мита на китайські товари в дипломатичному відомстві вважають "гіпотетичним питанням".

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