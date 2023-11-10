Загроза "падіння Авдіївки" : у розвідці Естонії дали тривожний прогноз

Найбільш інтенсивні бої тривали в Донецькій і Луганській областях, розповіли в розвідувальному центрі Сил оборони Естонії.

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В Естонії проаналізували хід бойових дій / Колаж: Главред, Фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, Facebook.com/sodurileht

У розвідувальному центрі Сил оборони Естонії проаналізували хід бойових дій в Україні за останній час.

Відзначається, що окупаційні війська РФ продовжили свої атаки з підвищеною інтенсивністю і заволоділи ініціативою в Луганській і Донецькій областях, передає ERR.

Найбільш інтенсивні бої тривали на лінії Авдіївка-Мар'їнка в Донецькій області та лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Луганській області.

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Підкреслюється, що російським окупантам вистачає живої сили і техніки, щоб тримати українські війська під постійною напругою. При цьому загарбники в середньому атакували по 64 рази на добу.

Як заявили в естонській розвідці, на сьогодні можна констатувати, що окупаційні війська РФ заволоділи ініціативою в Луганській і Донецькій областях.

При цьому не виключається, що ситуація, що склалася на фронті може призвести до "падіння Авдіївки".

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що РФ використовувала під Авдіївкою касетні боєприпаси з новою начинкою. Під час штурмів Авдіївки ворог застосував касетні субелементи (СПБЕ-Д), які мають самостійне індивідуальне наведення.

Нагадаємо, раніше з'явилися деталі щодо штурмів і перегрупування росіян під Куп'янськом. Ситуація на східному напрямку залишається складною, ворог не залишає спроб знайти слабкі місця в нашій обороні.

Як раніше повідомлялося, активність ворожої авіації на лінії бойового зіткнення зросла. Противник концентрується переважно на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де веде активні штурмові дії. Противник не залишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує ударні БПЛА (це і FPV-дрони), наші захисники стійко тримають оборону.

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