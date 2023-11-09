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Чи утримають ЗСУ Авдіївку: експерт назвав ключовий фактор

Анна Ярославська
9 листопада 2023, 09:55
Путін намагається створити буфер безпеки поруч з окупованим Донецьком, тому армія РФ прагне захопити Авдіївку.
Владислав Селезньов, Авдіївка
Ситуація в районі Авдіївки залежить від наявності ресурсів в українських військових / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, МО України, ua.depositphotos.com

Військовий експерт Владислав Селезньов оцінив ситуацію на Авдіївському напрямку і спрогнозував, чи вдасться Силам оборони України не допустити захоплення міста армією РФ.

За словами Селезньова, окупантам потрібні перемоги. По-перше, якщо РФ зможе взяти під контроль Авдіївку, це буде хорошим інформаційним приводом для кремлівського диктатора. Крім того, Путін намагається створити буфер безпеки поруч з окупованим Донецьком.

"Ми пам'ятаємо дії української 36-ї бригади два місяці тому, коли вона атакувала ворожі позиції в районі Опитного і фактично взяла цей населений пункт під контроль. А за Опитним починаються поля, які впритул прилягають і в Донецький аеропорт, і в район Спартак – а це вже передмістя Донецька. І це змусило понервувати російських гауляйтерів у Донецьку. Відповідно, росіяни намагаються відтіснити українську армію якнайдалі на захід", - сказав Селезньов в інтерв'ю Oboz.ua.

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Військовий експерт підкреслив, що ситуація в районі Авдіївки буде зумовлена одним дуже важливим фактором - наявністю ресурсів в українських військових.

"Очевидно, що, якщо в української армії буде достатня кількість артилерійських знарядь і боєприпасів до них, всі спроби противника атакувати, взяти під контроль Авдіївський коксохім, просуватися на захід у напрямку Орлівки будуть множитися на нуль", - пояснив він.

Якщо ж Силам оборони України не вистачатиме ресурсів, українська армія буде змушена проводити маневрену оборону і, можливо, навіть відходити на Захід від Авдіївки.

"Але оскільки інформація про наявність ресурсів в українських Сил оборони закрита, я не готовий прогнозувати, чи вдасться утримати Авдіївку під контролем чи ні", - сказав Селезньов.

Військовий експерт також додав, що ключовий фактор в утриманні Авдіївки в тому, наскільки ефективно й оперативно встигнуть спрацювати інженерно-саперні підрозділи України.

"Адже досвід створення оборонних рубежів російської армії показав результативність і дієвість цих заходів. Тому на рубежах, де ворог намагається зосередити свої зусилля, необхідно створювати додаткові інженерно-фортифікаційні споруди, рити окопи та бліндажі. Це важливо. Це дозволить нам з меншими втратами стримувати ворожий наступ. Очевидно, що ворог не враховує втрати і готовий в рамках "м'ясних штурмів" пробивати собі шлях на захід", - сказав він.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Битва за Авдіївку - останні новини

Командування російської окупаційної армії продовжуватиме кидати своїх солдатів на штурми Авдіївки в Донецькій області, поки місто не буде повністю захоплене. Про це заявив військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Росія намагатиметься захопити Авдіївку до кінця цього року. І хоча це місто не має стратегічного військового значення, воно є дуже важливим з пропагандистської точки зору. Про це заявив глава естонської розвідки, полковник Антс Ківісельг.

Місто Авдіївка зараз фактично перебуває в напівоточенні з трьох боків. Російські окупанти влаштовують "гру на живця", щоб виявити, де саме розташована українська артилерія. Про це розповів речник 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що російські війська, найімовірніше, вже готові до третьої хвилі штурму Авдіївки у Донецькій області, але погодні умови не дають їм застосовувати техніку.

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війна в Україні Авдіївка Владислав Селезньов новини України війна Росії та України
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