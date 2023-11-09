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Блискуча робота ЗСУ: під Авдіївкою знищили новітній ворожий ЗРК

Єлизавета Бельмас
9 листопада 2023, 13:00
Збройні Сили України ліквідували новітній зенітно-ракетний комплекс ворога.
Під Авдіївкою знищили новітній ворожий ЗРК
Під Авдіївкою знищили новітній ворожий ЗРК / колаж: Главред, фото: Flickr, командування ОС ЗСУ

Захисники України, зокрема - оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія", знищило новітній ворожий зенітно-ракетний комплекс ЗРК С-300В4. Про це повідомив командир ОСУВ Олександр Тарнавський.

За словами командира, на Таврійському напрямку ворог здійснив 23 авіаудари, 44 бойових зіткнення та 888 артилерійських обстрілів.

Також Тарнавський повідомив, що захисники і захисниці України стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку і відбивають наступальні дії в районах населених пунктів Донецької області, а саме - в районі Кераміка, Авдіївки, Північного, Мар'їнки, Новомихайлівки.

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Бої на Таврійському напрямку

Крім іншого, підрозділи ракетних військ і артилерії "Таврії" всього за добу виконали 1241 вогневе завдання і знищили:

  • 2 танки
  • 7 артсистем
  • 3 засоби ППО, зокрема-ЗРК С-300В4
  • 26 БпЛА
  • 3 автомобілі

До того ж, ліквідовано спецтехніку, склад боєприпасів та інший важливий об'єкт. На Мелітопольському напрямку триває ведення наступальної операції.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що нас чекають ще приємні новини по знищенню російських окупантів та їх ресурсів на тимчасово окупованому півострові Крим. За словами секретаря, Україна вже має успіхи на цьому напрямку.

Також військовий експерт Владислав Селезньов оцінив ситуацію на Авдіївському напрямку і спрогнозував, чи вдасться Силам оборони України не допустити захоплення міста армією РФ і уявних "перемог" Кремля.

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війна в Україні Авдіївка ЗРК
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