'За принципом ударного ядра': РФ використала під Авдіївкою 'касетки' з новою начинкою

Втім, застосування таких касетних суббоєприпасів Росією має епізодичний характер, а на відео взагалі потрапило вперше.

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Росія стягнула під Авдіївку дефіцитні види озброєння / Колаж Главреда. Фото: defence-ua.com

Під час штурмів Авдіївки ворог застосував касетні субелементи "Мотив-3М" (СПБЭ-Д), які мають самостійне індивідуальне наведення.

"Мотив-3М" використовується у російських "Смерчах" та у касетних авіабомбах РБК-500. Крім того, Мотив-3М також має увійти до складу нової плануючої бомби повідомляє Defense Express.

Принцип дії "Мотив-3М" полягає у розкритті касети з ними над районом скупчення бронетехніки, після чого елементи спускаючись на парашутах вмикають інфрачервоні датчики цілі, наводять на них та приводять у дію кумулятивні бойові частини, які діють за принципом "ударного ядра" - з формуванням високошвидкісного пенетратора, йдеться у публікації.

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Однак використання Росієї "Мотив-3М" носить більш ніж епізодичний характер, наголошують експерти.

Застосування "Мотив-3М", на думку аналітиків, означає те, що ворог сконцентрував під Авдіївкою не лише значні ресурси у живій силі та техніці, а й направив вкрай дефіцитні у своєму строю системи "Смерч" та/або "Торнадо-С" з ще більш дефіцитним видом боєприпасів до них.

Заявлена дальність пострілу "Смерч" 9М55К1 з такими субелементами складає до 70 км, а 9М544 з "Торнадо-С" - 120 км, що робить їх доволі важкою ціллю для контрбатарейної боротьби.

Ситуація під Авдіївкою

Активність ворожої авіації на лінії бойового зіткнення зросла. Противник концентрується переважно на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де веде активні штурмові дії. Противник не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує ударні БПЛА (це і FPV-дрони), наші захисники стійко тримають оборону.

У фокусі ворога - Мар'їнка і Новомихайлівка. Там відбито понад 20 атак. Для штурмів ЗС РФ застосовують піхоту невеликими групами у 10-15 солдатів.

Раніше глава естонської розвідки, полковник Антс Ківісельг зазначав, що країна-агресор Росія намагатиметься захопити Авдіївку до кінця цього року. І хоча це місто не має стратегічного військового значення, воно дуже важливе з пропагандистської точки зору.

Та попри важкі бої з окупантами і повільні темпи контрнаступу ЗСУ, Зеленський все ще сподівається, що Україна досягне результатів до кінця 2023 року.

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