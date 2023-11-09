Росія хоче захопити два міста: кинула у бій авіацію, натомість втратила РЕБ за $200 мільйонів

Росія продовжує штурмувати позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку невеликими групами піхоти по 10-15 осіб.

https://glavred.net/ukraine/rosiya-hoche-zahopiti-dva-mista-kinula-u-biy-aviaciyu-natomist-vtratila-reb-za-200-milyoniv-10515382.html Посилання скопійоване

ЗСУ пішли вперед на півдні і ведуть оборону на сході / Колаж Главреда. Фото: instagram/libkos, скріншот

Активність ворожої авіації на лінії бойового зіткнення зросла. Противник концентрується переважно на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де веде активні штурмові дії. В основному застосовує вертольоти Ка-52, Мі-8 і літаки-штурмовики Су-25, розповів в ефірі телемарафону речник сил "Таврія" Олександр Штупун.

Противник не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує ударні БПЛА (це і FPV-дрони), наші захисники стійко тримають оборону.

Ворог безуспішно намагався наступати в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного.

відео дня

У фокусі ворога - Мар'їнка і Новомихайлівка. Там відбито понад 20 атак. Для штурмів ЗС РФ застосовують піхоту невеликими групами у 10-15 солдатів.

"Якщо говорити про Шахтарський напрямок - російські окупанти намагалися штурмувати південніше Пречистівки, Старомайорського", - сказав Штупун.

Тоді як на Запорізькому напрямку росіяни активність не проявляли, штурмів не здійснювали.

"Там триває ведення наступальної операції нашими воїнами і виснаження ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - зауважив військовий.

Втрати Росії

Ворог знову втратив понад 500 осіб. ЗСУ розгромили цілу купу військової техніки загарбників, зокрема дороговартісну станцію РЕБ "Борисоглєбськ", вартість якої, за словами Штупуна, складає до 200 млн доларів.

"Минулої доби підтверджено втрати у 542 особи. Також знищено 46 одиниць військової техніки. Зокрема - два танки, три БМП, 7 артсистем, 3 одиниці ППО і 26 одиниць. БПЛА, а ще - 1 одиниця спецтехніки, склад з БК і один важливий об'єкт. Серед цінного - наші знищили С-300 V4 і станцію РЕБ "Борисоглєбськ". З деяких джерел відомо, що ця станція коштує до 200 млн доларів", - додав представник "Таврії".

Війна в Україні - останні новини

Росія продовжує наступ на сході України ціною масштабних втрат серед своїх військовослужбовців і техніки. За словами речника 110 ОМБР, Авдіївка в напівоточенні з 3-х сторін, армія РФ веде "гру на живця".

Раніше глава естонської розвідки, полковник Антс Ківісельг зазначав, що країна-агресор Росія намагатиметься захопити Авдіївку до кінця цього року. І хоча це місто не має стратегічного військового значення, воно дуже важливе з пропагандистської точки зору.

На тлі катастрофічних втрат в Україні окупанти РФ прагнуть повернути деталі військових комплексів і систем, які раніше експортували в інші країни, писав The Wall Street Journal.

Всього у війні з Україною, за даними Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Росія втратила щонайменше 150 тисяч людей загиблими.

Та попри важкі бої з окупантами і повільні темпи контрнаступу ЗСУ, Зеленський все ще сподівається, що Україна досягне результатів до кінця 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.