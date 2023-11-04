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Ситуація складна: генерал розкрив про штурми та перегрупування росіян під Куп'янськом

Юлія Закрепа
4 листопада 2023, 15:59
Сирський заявив, що ситуація на Східному напрямку залишається складною, ворог не полишає спроб знайти слабкі місця в нашій обороні.
Ситуація складна: генерал розкрив про штурми та перегрупування росіян під Куп'янськом
Сирський доповів про ситуацію на Куп'янському напрямку / колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що на ділянці Ягідне - Куп'янськ-Вузловий противник зазнав значних втрат, зупинив активні дії і наразі проводить перегрупування.

Сирський заявив, що ситуація на Східному напрямку залишається складною, ворог не полишає спроб знайти слабкі місця в нашій обороні. Зокрема, на Куп'янському напрямку противник здійснює постійні атаки штурмовими загонами, намагаючись витіснити українські війська із зайнятих позицій, передає Інтерфакс-Україна.

"Силами 6 загальновійськової та 1 танкової армій противник продовжує вести наступальні дії в районі Куп'янського лісу, Першотравневого та Орлянського. Нарощує зусилля із захоплення панівних висот, оволодіння Синьківки та створення сприятливих умов для захоплення Куп'янська", - зазначив генерал-полковник.

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Крім того, противник здійснює штурмові дії на цьому напрямку із застосуванням штурмових загонів "Шторм "V" і "Шторм "Z".

"Південніше, на напрямку Ягідне - Куп'янськ-Вузловий противник зазнав значних втрат і зупинив активні дії. Нині на цій ділянці ворог проводить перегрупування для відновлення свого наступу. Накопичує резерви та концентрує артилерійські групи. Не припиняє інтенсивних артилерійських обстрілів", - заявив Сирський.

За останній тиждень на Куп'янському напрямку втрати окупантів сягнули в особовому складі 583 осіб, із них убитими - 220, пораненими - 358, 5 військовослужбовців противника захоплено в полон. Також за цей самий період на цьому напрямку противник втратив 46 одиниць техніки, з них 15 танків і 25 бойових броньованих машин.

"Незважаючи на шалений тиск ворога, наші підрозділи мужньо утримують позиції. Ворогу завдано суттєвих втрат в особовому складі та техніці", - зазначив Сирський.

Він наголосив, що визначення задумів ворога та упередження його дій є одним із головних завдань, і повідомив, що було ухвалено низку важливих рішень для підвищення стійкості оборони.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, що РФ готується до прориву на Куп'янському напрямку. Завдання Сухопутних військ Росії на напрямку Куп'янськ-Лиман, ймовірно, полягає в просуванні на захід до річки Оскіл.

Генерал розкрив важку ситуацію під Куп‘янськом та намагання ворога окупувати територію. Сирський у своєму Telegram-каналі повідомив, що стратегічних успіхів на Куп‘янському напрямку російські окупанти зараз не мають.

РФ йде на штурм на Куп'янському напрямку. Ворог намагається атакувати навіть вночі, прагнучи "роздрібнити" свої підрозділи, підкреслив речник ЗСУ Ілля Євлаш про плани росіян.

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