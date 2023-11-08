Битва за Авдіївку: глава розвідки Естонії назвав мету РФ до кінця року

Антс Ківісельг оцінив бої за Авдіївку в Донецькій області як дуже важке протистояння для обох сторін.

https://glavred.net/ukraine/bitva-za-avdeevku-glava-razvedki-estonii-nazval-cel-rf-do-konca-goda-10514992.html Посилання скопійоване

РФ спробує захопити Авдіївку до кінця року / Колаж: Главред, фото: Facebook П .Жебрівський, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Країна-агресор Росія намагатиметься захопити Авдіївку до кінця цього року. І хоча це місто не має стратегічного військового значення, воно дуже важливе з пропагандистської точки зору. Про це заявив глава естонської розвідки, полковник Антс Ківісельг.

За його словами, найближчим часом російські окупанти продовжать наступ на Авдіївку попри важкі втрати, передає ТСН.

В цілому, Ківісельг оцінив бої за Авдіївку в Донецькій області як дуже важке протистояння для обох сторін.

відео дня

"ЗСУ чинять організований опір на ешелонованій лінії оборони. З військової точки зору роблять там все можливе — по максимуму. Однак, попри втрати, в найближчі тижні Росія продовжить наступ з нинішньою інтенсивністю бойових дій", — сказав глава естонської розвідки.

За словами Ківісельга, Авдіївка має важливе значення для Кремля з пропагандистської точки зору.

"У разі успіху перемога виправдала б в очах російського народу необхідність подальшої агресії в Україні та повної окупації Донецької та Луганської областей", — зазначив він.

Полковник Антс Ківіссельг також відповів на питання щодо прогнозу перемоги України у війні.

"У мене немає чіткої інформації, коли це може статися, але від щирого серця я бажаю, щоб це сталося якомога швидше. Поки ситуація важка. Росія встигла облаштувати лінії оборони, має перевагу в повітрі", - резюмував він.

Ситуація в Авдіївці

Битва за Авдіївку ще не підійшла до кінця попри те, що за останні три дні російські окупанти знизили кількість ударів. Ситуація на цій ділянці фронту досить критична, а на інтенсивність обстрілів міг вплинути погодний фактор. Таку думку озвучив військовий експерт Олексій Мельник.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що російські війська, найімовірніше, вже готові до третьої хвилі штурму Авдіївки у Донецькій області, але погодні умови не дають їм застосовувати техніку.

Російські окупанти кидають величезні сили, щоб захопити Авдіївку в Донецькій області. Вони хочуть вийти на адміністративні кордони Донбасу, але при цьому самі зазнають шалених втрат. Про це розповів військовий експерт Петро Черник.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.