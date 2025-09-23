Удари Tomahawk по Алабузі та Іжевську: Світан про відповідь Заходу на провокації РФ

Відсутність реакції на вторгнення РФ у повітряний простір Польщі свідчить про те, що НАТО не готове відповідати на виклики, вважає Роман Світан.

https://glavred.net/world/udary-tomahawk-po-alabuge-i-izhevsku-svitan-ob-otvete-zapada-na-provokacii-rf-10700588.html Посилання скопійоване

Роман Світан прокоментував провокації РФ / Колаж: Главред, фото: МО РФ, скріншот із відео

Важливе із заяв Світана:

Завданням операції РФ було вивчення алгоритму протидії противника

Наразі НАТО не готове відповідати на виклики РФ

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан прокоментував військову і політичну реакцію НАТО і країн Заходу на інциденти з російськими безпілотниками.

"Це була провокація "вторгнення", тобто було реальне вторгнення без продовження, одностороння операція. Завданням цієї операції РФ було вивчення алгоритму протидії противника: хто і з якого боку піднімав літаки, які борти піднімали, які позивні використовували, який алгоритм дій авіації та ППО, яке розташування ракетно-зенітних комплексів, використання повітряних локаторів, радіотехнічних військ тощо. Це суто прикладне військове значення. Іншими словами, це була розвідка боєм", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт нагадав і про інші провокації РФ проти країн Балтії, зокрема про вторгнення російського Мі-8 у повітряний простір Естонії.

"Адекватною реакцією на захід у повітряний простір Польщі російських безпілотників було б знищення як мінімум місць виробництва цих дронів. Кілька десятків Tomahawk мали полетіти в Алабугу та Іжевськ. Але цього не було зроблено", - зазначив він.

/ Главред

Співрозмовник звернув увагу на слабку реакцію Заходу на повітряні провокації РФ.

"Відсутність реакції на вторгнення РФ у повітряний простір Польщі свідчить про те, що наразі НАТО не готове відповідати на виклики. Тож Росія червоної лінії не намацала, а отже, продовжить її шукати: далі в хід підуть бойові безпілотники або крилаті ракети. До речі, одна крилата ракета Х-55 заходила на територію Польщі 2022 року. Тож далі Росія відправить або крилаті ракети (обманки) типу Х-55, або бойові дрони чи крилаті ракети. Країнам НАТО потрібно приготуватися ловити дальні засоби ураження РФ на своїй території, якщо вони не хочуть відповідати і показувати червону лінію, яку не можна переступати російській вояччині", - додав Світан.

Дивіться відео - інтерв'ю Романа Світана:

Війна дронів: думка військового

Головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Валерій Маркус наголосив, що стрімкий розвиток дронів та широке інформаційне висвітлення створюють у суспільства ілюзію "технологічної та безпечної" війни. Однак це оманливе відчуття може лише сприяти зростанню військових конфліктів по всьому світу.

Він підкреслює: в умовах нинішньої війни інвестиції в дрони - це найбільш раціональне рішення. Це саме той вид озброєння, який реально зберігає життя наших бійців. Поки працює наш безпілотник - жива наша піхота.

"Можна скільки завгодно захоплюватися новими FPV-дронами, роботизованими платформами, атаками дронів роєм або безпілотниками-камікадзе. Усе це дійсно потрібно. Ми зобов'язані продовжувати ці розробки і нарощувати потенціал. В іншому разі - на нас чекає поразка", - підсумував Маркус.

Раніше повідомлялося про те, що в Латвії на пляжі знайшли уламки російського дрона. Уламки безпілотника, викинуті сьогодні на берег, - це хвостова частина російського безпілотника "Гербера".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що після нічної атаки РФ у Києві знайшли нерозірваний дрон. У Шевченківському районі уламки збитого дрона впали на проїжджу частину.

Як повідомляв Главред, раніше близько 20 російських безпілотних літальних апаратів перетнули кордон Польщі. На загрозу відреагували союзні війська і польська авіація, які збили дрони РФ. Це стало першим випадком, коли НАТО відкрито застосувало вогонь по російських повітряних цілях.

Інші новини:

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред