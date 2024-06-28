Удар по "космічному" центру РФ у Криму: стали відомі нові подробиці

Уражений Центр у Криму - важлива військова складова в системі зв'язку росіян.

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Завдано удару по Центру космічного стеження і зв'язку в Криму / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Pixabay

Стали відомі подробиці удару по російському Центру космічного стеження і зв'язку в захопленому РФ Криму.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram медійного майданчика Сил оборони Military Media Center, координованого Міноборони України.

Про удар по Центру космічного стеження і зв'язку РФ у Криму йдеться у зведенні успішних дій Сил оборони за тиждень 22-28 червня.

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При цьому уточнюється, що уражений Центр у Криму - важлива військова складова в системі супутникового зв'язку і навігації для країни-агресора.

Крім того, за тиждень українські воїни знищили:

ворожий зенітно-ракетний комплекс Оса;

штурмовий літак Су-25;

дві БМ-21 Град.

Що відомо про Military Media Center Медійний майданчик Сил оборони, який координується Міноборони України, розгорнув діяльність у серпні 2022 року. У своїй діяльності MMC забезпечує просування єдиної інформаційної політики щодо відбиття збройної агресії РФ. На це спрямована спільна інформаційна робота всіх комунікаційних підрозділів силових відомств України. MMC взаємодіє з представниками комунікаційних підрозділів Міністерства оборони, Збройних сил України, Головного управління розвідки та іншими представниками Сил оборони, повідомляє Міноборони.

При цьому відзначається перший випадок знищення російського FPV-дрона за допомогою гармати Bushmaster на БМП Bradley.

/ Military Media Center

Вибухи в Криму - останні новини за темою

У захопленому РФ Криму в ніч на 24 червня прогриміли нові вибухи. Їх чітко чули місцеві жителі в районі Євпаторії. Близько восьми вибухів було чутно в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві.

Стало відомо, що ЗСУ під час атаки на Крим, імовірно, вразили центр космічного стеження. Це загрожує "відрізати" загарбникам частину їхньої налагодженої мережі космічного зв'язку. До окупації Криму там розміщувався Національний центр управління та випробувань космічних засобів.

Раніше окупанти 23 червня поцілили по пляжу в Севастополі снарядами ЗРК "Панцир". Тим часом ATACMS, як зізнаються пропагандисти, накрили таємний об'єкт Чорноморського флоту.

За підрахунками ЗСУ, за травень і червень Росія втратила в Криму близько 15 систем ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Знищено десятки пускових установок зазначених систем, понад 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління.

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