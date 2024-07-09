РФ масовано атакували дрони: підірвана нафтобаза, горить підстанція

Унаслідок атаки дронів загорілися енергетичні об'єкти у Волгоградській і Ростовській областях.

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У РФ дрони атакували нафтобазу / Колаж: Главред, Фото: скріншот

У країні-агресорі РФ сталася масована атака безпілотних літальних апаратів у ніч на вівторок, 9 липня.

Унаслідок атаки дронів загорілася нафтобаза у Волгоградській області, а також підстанція в Ростовській області, повідомляє Telegram-канал Astra.

Уточнюється, що кілька БПЛА атакували нафтобазу в місті Калач-на-Дону. При цьому публікується відео удару.

відео дня

Як заявляє місцева влада, атака силами ППО була нібито "припинена", але в результаті нібито падіння уламків обидва об'єкти загорілися. Нафтобазу досі гасять.

Тим часом в аеропорту Волгограда обмежили прийом літаків і відправлення після атаки безпілотників.

Крім того, у селищі Генеральське Ростовської області внаслідок атаки безпілотника горить підстанція.

Дивіться відео - РФ атакували безпілотники:

/ Скріншот

Уточнюється, що за даними міноборони РФ, одразу 5 російських областей зазнали атак БПЛА цієї ночі. За даними МО РФ, збито 38 БПЛА, з них 21 - над Ростовською областю, 7 - над Курською, 5 - над Астраханською, 3 - над Бєлгородською, 2 - над Воронезькою.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари дронів по російських окупантах - останні новини

Україна організувала серійне виробництво вітчизняних ударних дронів, які дозволяють наносити удари по військових об'єктах агресора Росії на відстані понад 1000 кілометрів.

Нагадаємо, раніше, 22-28 червня Україна завдала ударів по російському Центру космічного стеження і зв'язку в захопленому РФ Криму.

У ніч на 30 червня в чотирьох регіонах країни-агресора Росії повідомили про нібито атаку безпілотників. Місцеві жителі та влада Брянської, Бєлгородської, Липецької та Курської областей здійняли галас у мережі через вибухи, руйнування та зникнення світла.

/ Главред

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