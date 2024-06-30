Одразу чотири області: у Росії скаржаться на атаку безпілотників

Про вибухи та роботу систем протиповітряної оборони повідомили в Курській, Бєлгородській, Липецькій та Брянській областях.

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Росіяни скаржаться на атаку безпілотників у чотирьох областях РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, flickr

У ніч на 30 червня у чотирьох регіонах країни-агресора Росії повідомили про нібито атаку безпілотників. Місцеві жителі і влада Брянської, Бєлгородської, Липецької та Курської областей підняли шум у мережі через вибухи, руйнування та зникнення світла.

Як йдеться у повідомленні губернатора Брянської області Олександра Богомаза, атака відбулась над Трубчевським районом. За його версією, силами і засобами ППО знищено усі 4 безпілотники, а постраждалих чи руйнувань в регіоні немає. Вину за атаку він покладає традиційно на ЗСУ.

У Бєлгородській області за даними губернатора В'ячеслава Гладкова, не обійшлося все так просто. Два дрони зафіксували у місті Грайворон. Внаслідок їхнього удару нібито був пошкоджений будинок і авто.

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"Два дрони-камікадзе атакували багатоквартирний будинок у місті Грайвороні. У двох квартирах вибиті вікна, також уламками посічено один автомобіль", - йдеться в повідомленні Гладкова.

Неспокійно в ніч на 30 червня було і в Липецькій області. Губернатор Ігор Артамонов повідомив про введення на території регіону "режиму повітряної небезпеки". А тривога в області тривала понад 5 годин, її скасували лише після 6 ранку за місцевим часом.

У Курській області ж про ймовірність атаки попереджала місцева влада ще з вечора. І вночі місцеві Telegram-канали почали публікувати повідомлення про нібито атаку безпілотників у декількох районах.

Згодом місцеві жителі у мережі поскаржились на гучні вибухи в Черемисинівському, Щигрівському, Тимському, Солнцевському і Пристенському районах, а на північному заході регіону нібито не було світла.

Скарги місцевих пабліків на атаку в Курській області / Скріншот

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Атаки безпілотників на об'єкти та територію Росії

Напередодні у РФ заявили про те, що нібито збили декілька днів тому 29 безпілотників під час атаки на Бєлгородську область. У всьому традиційно звинуватили Україну.

Нагадаємо, Україна організувала серійне виробництво вітчизняних ударних дронів, які дозволяють наносити удари по військових об'єктах агресора Росії на відстані понад 1000 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що ГУР цілком можуть застосувати ударні морські дрони українського виробництва "Magura" для ударів по російських військових кораблях в Азовському морі.

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