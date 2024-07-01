Ворог б'є звідти по Харкову: дрони влаштували блекаут у двох областях РФ, деталі

Без світла залишилося близько 90% Бєлгородської області - причиною назвали "зовнішній вплив на енергооб'єкт", зазначили у Міністерстві енергетики України.

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Без світла до 90% Бєлгородської області - російські ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Бєлгород і Бєлгородська область на 90% залишилися без світла через атаку дронів і детонацію саморобних вибухових пристроїв на підстанції. У такій ситуації відключили електроенергію і в декількох районах Воронезької області.

Як повідомляє Міністерство енергетики України, крім блекауту, на жителів Бєлгорода та області 1 липня також чекають проблеми з транспортом. Збої очікуються через відключення світла.

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Проблеми зі світлом і у Воронезькій області

Російські ЗМІ стверджують, що електропостачання немає і в чотирьох районах Воронезької області - Ліскінському, Острозькому, Кантемирівському та Кам'янському.

"Про скасування обмеження буде повідомлено додатково. Енергетики продовжують працювати в особливому режимі", - підкреслюється в повідомленні.

Атаки РФ на Харків із Бєлгородської області та Воронежа - що про це відомо:

Російські окупанти систематично обстрілюють Харків ракетами з Бєлгородської області та проводять наземні операції в прикордонні Харківщини. Декілька тижнів тому після того, як на Заході дозволили Україні застосовувати іноземну зброю по території РФ, HIMARS атакував на Білгородчині дві установки С-400, які окупанти, імовірно, використовують, як і С-300, для ударів по Харкову й області.

З аеродрому Балтимор у Воронежі злетіли російські Су-34, які завдали удару по Епіцентру в Харкові. Унаслідок ударів загинули люди, є постраждалі. Військовий експерт Сергій Ауслендер вважає, що Україна могла б вдарити по цьому військовому аеродрому ракетами ATACMS, але США забороняють використовувати настільки далекобійні озброєння по території РФ.

Хто такий Сергій Ауслендер Сергій Ауслендер - ізраїльський військовий експерт, кореспондент, журналіст, письменник і телеведучий. Працював журналістом під час Першої та Другої чеченських воєн і в інших гарячих точках. Автор каналу на YouTube і Telegram-каналу Війна з Ордою. Тематика каналів - війна в Ізраїлі, війна Росії та України.

Примітно, за даними The Washington Post, російські окупанти "загубили" у Бєлгородській області щонайменше 38 бомб. Більшість із них не вибухнули.

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