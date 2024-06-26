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Росіяни скинули вибухівку з дрона на двох дітей у Херсоні, вони в лікарні

Ангеліна Підвисоцька
26 червня 2024, 22:11
59
Російські окупанти завдали декількох ударів по місту. Від повторних атак постраждали також рятувальники.
удар по Херсону
Росіяни скинули вибухівку з дрона на двох дітей / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Російські окупанти вдарили по Херсону. Вони скинули вибухівку із безпілотника прямо на двох дітей та дорослих. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Поряд із дітьми було троє дорослих, вони самостійно звернулися за допомогою до лікарні. Внаслідок атаки поранені сестри 12-ти та 15-ти років. У молодшої дівчинки вибухова травма та уламкові поранення голови, тулуба, ніг та рук. У старшої сестри - вибухова та черепно-мозкова травми, контузія.

"Потерпілих у стані середньої тяжкості шпиталізували для надання меддопомоги", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Росіяни атакували рятувальників у Херсоні

За даними рятувальників, російські окупанти атакували Херсон та його околиці. Внаслідок цього виникла пожежа одразу за трьома адресами - загорілися житловий будинок, господарча споруда та гаражі.

Російські окупанти намагалися завдати повторного удару і запустили ще один безпілотник з вибухівкою. Рятувальникам вдалося вчасно помітити дрон і заховатися.

"А ще – під час гасіння однієї із пожеж рятувальники побачили переляканого хвостаня. Пес лежав під лавкою і тремтів від вибухів, спостерігаючи як вогнеборці гасять вогонь. Щойно хлопці ліквідували пожежу, він виліз зі своєї схованки, підійшов до рятувальників та дав себе почухати. Певне таким чином хотів подякувати за їх мужню роботу", - йдеться у повідомленні.

  • Російські окупанти вдарили по Херсону 26 червня
    Російські окупанти вдарили по Херсону 26 червня фото: ДСНС
  • Російські окупанти вдарили по Херсону 26 червня
    Російські окупанти вдарили по Херсону 26 червня фото: ДСНС
  • Російські окупанти вдарили по Херсону 26 червня
    Російські окупанти вдарили по Херсону 26 червня фото: ДСНС
  • Російські окупанти вдарили по Херсону 26 червня
    Російські окупанти вдарили по Херсону 26 червня фото: ДСНС
  • Російські окупанти вдарили по Херсону 26 червня
    Російські окупанти вдарили по Херсону 26 червня фото: ДСНС
  • Російські окупанти вдарили по Херсону 26 червня
    Російські окупанти вдарили по Херсону 26 червня фото: ДСНС
  • Російські окупанти вдарили по Херсону 26 червня
    Російські окупанти вдарили по Херсону 26 червня фото: ДСНС
  • Російські окупанти вдарили по Херсону 26 червня
    Російські окупанти вдарили по Херсону 26 червня фото: ДСНС

Згодом стало відомо про те, що під час гасіння однієї з пожеж після удару за іншою адресою, росіяни завдали повторного удару. В гаражному кооперативі під повторний обстріл потрапили рятувальники.

Внаслідок атаки були поранені двоє рятувальників та пошкоджений пожежний автомобіль. Рятувальників у стані середньої тяжкості госпіталізували.

Ситуація на Херсонщині - останні новини за темою

Нагадаємо, 3 червня російські ЗМІ почали ширити інформацію про те, що Київ нібито готує "провокації" у Херсоні. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін відреагував закликав жителів Херсона без гострої потреби не виходити на вулиці. Він зазначив, що саме окупанти є єдиною загрозою для містян.

Також 1 червня, на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області стався приліт. "Прилетіло" по місцю базування російських окупантів.

Як повідомляв Главред, підрозділи ЗСУ змогли розширити плацдарм під Кринками в Херсонській області, повідомив військовий аналітик Олександр Коваленко. Він зазначив, що окупантам не вдається вибити звідти українських бійців.

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Росіяни скинули вибухівку з дрона на двох дітей у Херсоні, вони в лікарні

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