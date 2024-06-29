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Україна б'є по військових об'єктах РФ більш ніж на 1000 км: як це вдається робити

Андрій Ганчук
29 червня 2024, 23:41
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Оборонні державні підприємства та приватні фахівці в Україні разом організували виробництво, що дає змогу завдавати по ворогу ефективних ударів.
дрони,
Україна виробляє дрони, які завдають ударів по військових об'єктах РФ на понад 1000 км - Укроборонпром / Колаж: Главред, фото: 22-га ОМБр (ілюстративне фото)

Україна організувала серійне виробництво вітчизняних ударних дронів, які дозволяють наносити удари по військових об'єктах агресора Росії на відстані понад 1000 кілометрів. Про це заявив генеральний директор підприємства Укроборонпром Герман Сметанін.

В інтерв'ю АрміяInform він розповів про те, що вдалося налагодити співпрацю між державою і приватними підприємствам. Завдяки цьому ефективно працюють ударні дрони на відстані понад 1 тис. км.

"Ми стали більш нелінійними та інноваційними. Росія має величезні ресурси та надпотужну промисловість, тому сліпо копіювати її підхід немає жодного сенсу. Ми змушені бути більш гнучкими і винахідливими (...) Чималий внесок зробили наші підприємства, які налагодили тісну співпрацю з приватниками і допомогли їм масштабувати виробництво", - зазначив глава концерну.

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При цьому гендиректор Укроборонпрому закликав не припускатися недооцінки такого серйозного ворога, як РФ.

"Те, в чому нам їх вдалося випередити, досягнуто титанічними зусиллями працівників наших оборонних підприємств. Наприклад, у деяких сферах ми швидше освоюємо нові для нас технології", - підкреслив Роман Сметанін.

Укроборонпром - що це за підприємство?

Укроборонпром - акціонерне товариство "Укроборонпром", у межах якого об'єднані українські підприємства оборонно-промислового комплексу. Управляється державою.

У складі Укроборонпром велика кількість підприємств, 21 з них - на території окупованих Криму і Донбасу.

Укроборонпром - це підприємство стратегічного значення для економіки та безпеки України, пише Вікіпедія.

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