Аналог іранського Shahed: Китай розробляє ударні дрони для РФ

Китай може виробляти безпілотник, подібний до Shahed, набагато швидше, ніж Іран або Росія.

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Китай розробляє аналоги Shahed для РФ - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: mil.in.ua, pixabay.com

Китайські та російські компанії вирішили скопіювати іранський ударний безпілотник Shahed і зараз працюють над розробкою дрона. Про це пише агентство Bloomberg, яке отримало інформацію від європейських чиновників, знайомих із цим питанням.

Надання Росії ударного безпілотника типу Shahed означатиме поглиблення підтримки Росії Пекіном попри неодноразові попередження США та їхніх союзників.

За даними агентства, 2023 року компанії з РФ і КНР провели переговори про співпрацю щодо копіювання іранського безпілотника Shahed, а цього року почали розробку і тестування версії для підготовки до відправлення в Росію.

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За даними Bloomberg, що китайські безпілотники в Україні ще не будуть використовуватися.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

За оцінками США, Китай зважує, чи слід надсилати повністю побудовані безпілотники, але тим часом надсилає "комплекти, які можна перетворити на ударні дрони".

США не вважають, що Китай дає Росії летальну зброю, але переконані, що КНР надсилає до РФ компоненти, які Москва використовує для виробництва зброї.

Водночас деякі країни вважають, що надання Росії БПЛА трактуватиметься як летальна допомога, проти якої Захід неодноразово застерігав КНР.

Ще одна стурбованість полягає в тому, що Китай може виробляти безпілотник, подібний до Shahed, набагато швидше, ніж Іран або Росія.

Офіційні особи не ідентифікували цей дрон, але китайські оборонні вебсайти та кілька ЗМІ повідомили, що країна розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200, який за зовнішнім виглядом схожий на іранський дрон Shahed 136.

З початку війни Росія використовувала проти України тисячі безпілотників Shahed. У РФ навіть побудували фабрику для їхнього масового виробництва.

Але Росія все ще покладається на поставки таких країн, як Північна Корея та Іран, і Китай - щодо важливих частин і компонентів.

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України / Інфографіка: Главред

Співпраця Китаю та Росії

Китай відкидає всі звинувачення в підтримці російської збройної агресії проти України. Пекін стверджує, що між країнами триває звичайне економічне співробітництво.

У квітні Bloomberg News повідомило, що Китай надає Росії супутникові зображення для військових цілей, мікроелектроніку і верстати для танків, а також низку технологій, які використовуються у зброї або необхідні для її виробництва.

Посол США в Китаї Ніколас Бернс заявив, що Китай не дотримується нейтралітету у війні Росії проти України. Пекін на боці глави Кремля Володимира Путіна. Усю повномасштабну війну КНР підтримує міцні зв'язки з РФ і передає їй технології.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що КНР підтримуватиме РФ так довго, скільки зможе.

Президент Фінляндії Олександр Стубб вважає, що глава КНР Сі Цзіньпін міг би припинити війну РФ проти України "одним телефонним дзвінком", оскільки залежність Росії від Китаю дуже велика.

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