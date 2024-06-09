Корабель пішов на дно: у Мережі розповіли про удар по цілях РФ в Азовському морі

Російський корабель потрапив під удар українських БПЛА і в результаті затонув, пише "Кримський вітер".

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У Єйську завдано удару по кораблю РФ / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, topwar.ru

На південному березі Таганрозької затоки Азовського моря, в районі порту Єйськ, був атакований російський корабель.

Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", ворожий корабель потрапив під удар у ніч на неділю, 9 червня.

Уточнюється, що російський корабель потрапив під удар українських безпілотників. За даними джерела, в результаті корабель затонув.

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"Вночі близько опівночі український БПЛА атакував російський корабель біля порту Єйськ (точка два), і корабель, попередньо, вирушив у супровід крейсера "Москва", - наголошується в повідомленні.

Також у повідомленні йдеться про те, що під удар міг потрапити великий десантний корабель російських окупантів.

"Зранку вся інформація про атаку була видалена з усіх роспабліків. Схоже, що окупанти вирішили заховати БДК у Єйську, але щось пішло не так", - ідеться в повідомленні.

/ t.me/Crimeanwind

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ. У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи. У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря. Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Подробиці удару по цілях РФ у Єйську

Пізніше видання, з посиланням на дані супутникової зйомки, уточнило, що біля Єйська, можливо, був уражений не БДК, а інший корабель.

Зазначається, що вранці на рейді Єйська відзначався корабель завдовжки 96 метрів (виміряно за супутниковим знімком, точність плюс-мінус кілька метрів). Великі десантні кораблі мають довжину 112 і 113 метрів (проект 775 і проект 1171 "Тапір").

/ t.me/Crimeanwind

Довжину 94 метри мають патрульні кораблі проєкту 22160 типу "Василь Биков", додає видання.

/ t.me/Crimeanwind

Удари по кораблях РФ - останні новини за темою

Раніше в Силах оборони повідомили про втечу кораблів РФ. За словами представника Сил оборони, російські кораблі виводять з тимчасово окупованого півострова, однак деякі з них опинилися в "пастці".

Нагадаємо, раніше було названо жирну ціль Чорноморського флоту для знищення. Збройні сили України насамперед зацікавлені у знищенні носіїв крилатих ракет Чорноморського флоту, розповів в ефірі телемарафону спікер ВМС Дмитро Плетенчук.

Як повідомлялося раніше, за час повномасштабної агресії Росії проти України, Сили оборони потопили або вивели з ладу третину всіх російських військових кораблів у Чорному морі. Це завдало серйозного удару по військовому потенціалу Росії, зазначив речник ВМСУ Дмитро Плетенчук.

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