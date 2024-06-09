УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Корабель пішов на дно: у Мережі розповіли про удар по цілях РФ в Азовському морі

Олексій Тесля
9 червня 2024, 16:24
199
Російський корабель потрапив під удар українських БПЛА і в результаті затонув, пише "Кримський вітер".
Корабль
У Єйську завдано удару по кораблю РФ / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, topwar.ru

На південному березі Таганрозької затоки Азовського моря, в районі порту Єйськ, був атакований російський корабель.

Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", ворожий корабель потрапив під удар у ніч на неділю, 9 червня.

Уточнюється, що російський корабель потрапив під удар українських безпілотників. За даними джерела, в результаті корабель затонув.

відео дня

"Вночі близько опівночі український БПЛА атакував російський корабель біля порту Єйськ (точка два), і корабель, попередньо, вирушив у супровід крейсера "Москва", - наголошується в повідомленні.

Також у повідомленні йдеться про те, що під удар міг потрапити великий десантний корабель російських окупантів.

"Зранку вся інформація про атаку була видалена з усіх роспабліків. Схоже, що окупанти вирішили заховати БДК у Єйську, але щось пішло не так", - ідеться в повідомленні.

Скріншот
/ t.me/Crimeanwind

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога

Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ.

У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи.

У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря.

Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Подробиці удару по цілях РФ у Єйську

Пізніше видання, з посиланням на дані супутникової зйомки, уточнило, що біля Єйська, можливо, був уражений не БДК, а інший корабель.

Зазначається, що вранці на рейді Єйська відзначався корабель завдовжки 96 метрів (виміряно за супутниковим знімком, точність плюс-мінус кілька метрів). Великі десантні кораблі мають довжину 112 і 113 метрів (проект 775 і проект 1171 "Тапір").

Скріншот
/ t.me/Crimeanwind

Довжину 94 метри мають патрульні кораблі проєкту 22160 типу "Василь Биков", додає видання.

Скріншот
/ t.me/Crimeanwind

Удари по кораблях РФ - останні новини за темою

Раніше в Силах оборони повідомили про втечу кораблів РФ. За словами представника Сил оборони, російські кораблі виводять з тимчасово окупованого півострова, однак деякі з них опинилися в "пастці".

Нагадаємо, раніше було названо жирну ціль Чорноморського флоту для знищення. Збройні сили України насамперед зацікавлені у знищенні носіїв крилатих ракет Чорноморського флоту, розповів в ефірі телемарафону спікер ВМС Дмитро Плетенчук.

Як повідомлялося раніше, за час повномасштабної агресії Росії проти України, Сили оборони потопили або вивели з ладу третину всіх російських військових кораблів у Чорному морі. Це завдало серйозного удару по військовому потенціалу Росії, зазначив речник ВМСУ Дмитро Плетенчук.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Азовське море військовий корабель війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Війська РФ чекають на десант ЗСУ в Криму: ворог ховає кораблі та будує укріплення

Війська РФ чекають на десант ЗСУ в Криму: ворог ховає кораблі та будує укріплення

16:46 Україна
Франція готує коаліцію для відправки інструкторів в Україну: які країни проти - Welt

Франція готує коаліцію для відправки інструкторів в Україну: які країни проти - Welt

16:27 Україна
Корабель пішов на дно: у Мережі розповіли про удар по цілях РФ в Азовському морі

Корабель пішов на дно: у Мережі розповіли про удар по цілях РФ в Азовському морі

16:24 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Фронт тріщить, втрати колосальні: Жданов розніс провальний наступ РФ на Харківщині 6631

Фронт тріщить, втрати колосальні: Жданов розніс провальний наступ РФ на Харківщині

Помідори будуть великі та м'ясисті: чоловік розкрив рецепт добрива на вагу золота 5447

Помідори будуть великі та м'ясисті: чоловік розкрив рецепт добрива на вагу золота

Навіть не Харків: яке місто було першою столицею України - несподівана відповідь 4581

Навіть не Харків: яке місто було першою столицею України - несподівана відповідь

Активність Сонця буде підвищена майже 2 тижні: у країні затягується магнітна буря 4578

Активність Сонця буде підвищена майже 2 тижні: у країні затягується магнітна буря

Останні новини

16:49

Під Бєлгородом пролунали потужні вибухи: куди "прилетіло"

16:46

Війська РФ чекають на десант ЗСУ в Криму: ворог ховає кораблі та будує укріпленняВідео

16:27

Франція готує коаліцію для відправки інструкторів в Україну: які країни проти - Welt

16:24

Корабель пішов на дно: у Мережі розповіли про удар по цілях РФ в Азовському морі

15:43

Гороскоп Таро на тиждень з 10 по 16 червня: Ракам потрібна допомога, Левам - порада

Україна готується до удару по Кримському мосту та має зброю, щоб його знищити – ЖироховУкраїна готується до удару по Кримському мосту та має зброю, щоб його знищити – Жирохов
15:42

Дощі, грози та спека понад 30 градусів: якою погода в Україні буде на тижні

15:29

Буде сяяти: що потрібно змінити під час миття волосся - секрет голлівудських локонівВідео

15:27

Росіяни дійшли до будинків Часового Яру та накопичують військо - джерелоВідео

14:55

Атака на аеродром "Ахтубинськ": під удар потрапив не тільки Су-57

Реклама
14:36

Популярний український ведучий потрапив до лікарні із серйозною травмоюВідео

13:50

Актор-утікач Дмитро Ступка пояснив, чому не повертається в Україну

13:42

Любовний гороскоп на тиждень з 10 по 16 червня: Левам - хвилювання, Раки - слухайте серце

13:20

"Серйозний крок": в Міноборони назвали результати ударів по РФ західною зброєю

13:19

ЗСУ вперше уразили Су-57, який стріляв Х-69: чим ці літаки так цінні для ПКС РФ

12:48

ЗСУ стабілізували ситуацію на півночі, але окупанти почали наступ на іншому напрямку

12:35

Навіть не Харків: яке місто було першою столицею України - несподівана відповідьВідео

12:08

Фінансовий гороскоп на тиждень із 10 до 16 червня: кому пощастить із грошима

12:04

Є серйозне влучання: у Путіна підтвердили удар БПЛА по "Моздаку"

11:48

Церковне свято: що категорично заборонено робити 10 червня

11:34

РФ застосувала нову зухвалу тактику: боєць ЗСУ розкрив деталі боїв біля Лиману

Реклама
11:13

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 червня: Близнюкам - обман, Дівам - підвищення

10:43

РФ добудувала нову залізницю: Жирохов розкрив, що готують росіяни

10:28

ЗСУ повертають ініціативу та вибивають окупантів у Вовчанську - комбат ЗСУ

09:33

Сили оборони вперше уразили новітній літак СУ-57 РФ: унікальні деталі операції

09:30

Гороскоп на завтра 10 червня: Терезам - негативний вплив, Скорпіони - потіште себе

08:59

Ризик прориву окупантів: у ЗСУ розповіли, що насправді відбувається на фронті

08:53

Росіяни, ймовірно, захопили важливий населений пункт на Харківщині - ISW

07:50

РФ готує масштабні наступи на нових напрямках: в ISW розкрили нестачу резервів

06:50

Китай обʼєднує Америку і Європу, цей зсув - на користь УкраїниПогляд

04:24

Помідори будуть великі та м'ясисті: чоловік розкрив рецепт добрива на вагу золота

02:00

"Окупанти знову будуть під Києвом": що вплине на такий перебіг війни - генерал

01:30

Потрібно бити по літаках РФ: у НАТО назвали ймовірні цілі ударів західною зброєю

01:17

Вирішив одразу за все НАТО: Шольц різко висловився про відправлення військ в Україну

00:16

Окупанти намагаються відібрати майно у Джамали

08 червня, субота
23:57

Фронт тріщить, втрати колосальні: Жданов розніс провальний наступ РФ на Харківщині

23:30

Зібрав банду і пішов: Павла Зіброва викликали в ТЦК

23:17

Ярослав Юрчишин: "Не рекомендую Telegram"

22:56

М’ясна стратегія перемоги ПутінаПогляд

22:51

Буде більше ППО: Зеленський анонсував чудові новини щодо військової допомоги

22:31

Telegram "ліг": у роботі месенджера стався наймасштабніший збій

Реклама
22:05

Активність Сонця буде підвищена майже 2 тижні: у країні затягується магнітна буря

21:54

Копія мама: Джессіка Альба показала свою дорослу доньку

21:49

Як мастурбація впливає на інтимні стосунки? новости компании

21:08

Названо суму збитків за підрив Каховської ГЕС: скільки грошей вимагатимуть у РФ

21:00

РФ не вдалося реалізувати Харківську операцію: Зеленський зробив важливу заяву

20:12

"Є низка моментів": Міноборони пояснило, що буде за надання неправдивих даних у ТЦК

19:15

Удари по Кримському мосту: у ВМС натякнули на підготовку нових атак

19:08

Гроза та потужна злива: у яких областях очікувати похолодання

19:03

"Ахмат" проти дизертирів: РФ виставила загородзагони з кадирівців на Харківщині

18:30

Світло майже не вимикатимуть: у які години будуть діяти графіки 9 червня

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти