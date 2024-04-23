'Капітуляція флоту': в ЗСУ повідомили про втечу кораблів РФ з Чорного моря

Російський Чорноморський флот залишається "в ролі жертви" / Колаж Главред, фото: Defence Express, скріншот із відео

Сили оборони України загнали російський Чорноморський флот у тактичний глухий кут. Військові кораблі країни-агресора не можуть залишити акваторію Чорного моря та залишаються "в ролі жертви". Про це в ефірі телеканалу FREEDOM повідомив речник Військово-Морських Сил та Сил оборони Півдня капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

Він вказав, що ЧФ РФ протягом довгого часу фактично знаходиться в пошуку тактичних рішень.

"Як не втратити залишки кораблів і водночас не залишити акваторію Чорного моря. Бо це вже буде капітуляція Чорноморського флоту. І вони розуміють, що треба тримати лице. Ось вони його таким чином тримають: посилили повітряну складову…" — зазначив Дмитро Плетенчук. відео дня

Крім того, Плетенчук розповів про фактичну втечу російського малого ракетного корабля "Туча" з Азово-Чорноморського регіону.

"Цікава подія. Вони другий корабель виводять з акваторії Азово-Чорноморського регіону. Проект "Каракурт" — "Туча". Це малий ракетний корабель, що був на випробуваннях. Який так само ховався в пункті базування в Новоросійську", — заявив речник ВМС ЗСУ.

Він зазначив, що російське командування прийняло рішення про передислокацію корабля до Азову, звідки він перейде у Волгодонський канал та залишить акваторію Чорного та Азовського морів.

Дмитро Плетенчук також нагадав про виведення росіянами з Чорного моря корабля "Амур".

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За його словами факт передислокації цих кораблів з акваторії Чорного та Азовського морів свідчить про те, що ворог зробив певні висновки та, що росіяни не можуть проводити активні дії в Чорному морі.

Він також зауважив, що "Амур" і "Туча" є частиною російського проекту малих ракетних кораблів "Каракурт", до якого також відносяться "Аскольд", "Тайфун" та "Циклон".

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ. У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи. У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря. Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Удари по Чорноморському флоту - вибухи в Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Севастополі вранці у неділю, 21 квітня, сталися вибухи. Російські окупанти стверджують, що вони відбили ракетну атаку на один з кораблів, але через падіння уламків почалася пожежа.

Про вибухи в захопленому російськими окупантами Севастополі розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Він наголосив, що загарбники з РФ прикривають свої бойові одиниці суднами зі складу забезпечення.

Судно "Коммуна", уражене силами оборони України, виконувало пошуково-рятувальні місії. Для окупантів це був важливий корабель, вважає аналітик Defense Express Іван Киричевський.

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