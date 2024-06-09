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Удар по каналу доставки БК: нові деталі атаки на корабель РФ в Азовському морі

Олексій Тесля
9 червня 2024, 22:00
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РФ використовує БДК для переправлення боєприпасів в окупований Маріуполь, пише Sky News.
БДК
Завдано удару по кораблю РФ в Азовському морі / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, mil.ru

У суботу ввечері, 8 червня, українські сили завдали "скоординованого удару" по російському десантному кораблю, який нещодавно перейшов в Азовське море з Чорного моря.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на українське військове джерело.

Зазначається, що це судно стало п'ятим із семи десантних кораблів класу Ropucha, які були потоплені або "приведені в непридатність" унаслідок українських атак.

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"Цей успішний удар показує росіянам, що вони не можуть вільно діяти ні в Чорному морі, ні на сході", - додало джерело.

Воно також уточнило, що російські військові використовують такі кораблі для переправлення боєприпасів і вантажів в окуповане місто Маріуполь для подальшого транспортування на лінію фронту.

"Запобігаючи постачанню російських боєприпасів і ключових військових матеріалів, цей удар безпосередньо підтримає українські війська в їхній тривалій боротьбі", - додало джерело.

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога

Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ.

У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи.

У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря.

Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Удари по кораблях РФ - останні новини за темою

Раніше в Силах оборони повідомили про втечу кораблів РФ. За словами представника Сил оборони, російські кораблі виводять із тимчасово окупованого півострова, однак деякі з них опинилися в "пастці".

Нагадаємо, раніше було названо жирну ціль Чорноморського флоту для знищення. Збройні сили України насамперед зацікавлені у знищенні носіїв крилатих ракет Чорноморського флоту, розповів в ефірі телемарафону спікер ВМС Дмитро Плетенчук.

Як повідомлялося раніше, за час повномасштабної агресії Росії проти України, Сили оборони потопили або вивели з ладу третину всіх російських військових кораблів у Чорному морі. Це завдало серйозного удару по військовому потенціалу Росії, зазначив речник ВМСУ Дмитро Плетенчук.

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Азовське море військовий корабель війна Росії та України
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