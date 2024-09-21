Удар по базі РФ із ракетами з КНДР: опубліковано супутникові знімки

База в Тихорецьку була основною в РФ для зберігання північнокорейських боєприпасів.

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Вибухи в Тихорецьку / Колаж: Главред, Фото: скріншот

З'явилися супутникові знімки наслідків ударів по складу боєприпасів і біля військового аеродрому в Тихорецькому районі Краснодарського краю РФ.

"На знімках із супутника Sentinel-2 за 21 вересня, які доступні на платформі EO Browser, і які є в розпорядженні "Схем" (Радіо Свобода), видно наслідки нічної атаки на російський склад боєприпасів - там триває пожежа. Цей військовий об'єкт розташований на північ від селища Кам'яний Тихорецького району, що в Краснодарському краї Росії", - ідеться в повідомленні проєкту Радіо Свобода "Схеми".

Зазначимо, що на опублікованому знімку також видно, що пожежа триває і біля військового аеродрому міста Тихорецьк, який розташований неподалік від складу боєприпасів.

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Уточнюється, що на карті OpenStreetMap ці склади позначені, як військова частина №57229-41. У російських відкритих джерелах є згадки про приналежність цього підрозділу до центру матеріально-технічного забезпечення Південного військового округу РФ.

Підкреслюється, що за даними вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), цей склад також називають 719-ю базою артилерійських боєприпасів. У лютому 2024 року, в CSIS повідомили, що за останній рік на цій базі спостерігається підвищена активність і помітне її збільшення. Згідно з доповіддю аналітиків CSIS, у жовтні 2023 року Білий дім підтвердив, що саме ця російська база - основна в РФ для зберігання північнокорейських боєприпасів.

/ t.me/cxemu

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Раніше повідомлялося про те, що дрони СБУ вразили склад із ракетами для Іскандерів і військовий аеродром РФ. На ураженому складі зберігалося артилерійське та ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів РФ.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії розповіла про удар по арсеналу в РФ. Потужні вибухи спричинили ланцюгову реакцію і величезну втрату снарядів.

Як повідомлялося раніше, СБУ взяла відповідальність за атаку на склад. За опублікованими даними, на полігоні зберігалися як ракети до С-300, так і артилерійські снаряди, а також "Іскандери" і північнокорейська балістика. Загалом - близько 30 тисяч тонн різних боєприпасів.

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