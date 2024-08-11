У Горлівці - "бавовна": куди прилетіло

В окупованій Горлівці у неділю, 11 серпня, прогриміли гучні вибухи. У соцмережах повідомили про прильоти по місцю базування російських загарбників.
Стовп густого диму після вибухів здійнявся у районі машинобудівного заводу імені Кірова, про що свідчать кадри, опубліковані у Мережі.
Російські пабліки замовчують місце базування окупантів, стверджуючи, що внаслідок атаки нібито постраждали цивільні обʼєкти.
Водночас у соцмережах підтверджують, що приліт стався безпосередньо по окупантах.
Є інформація, що у місці прильоту росіяни розмістили склади і техніку. Це вже не перше влучання у цей район, зауважує радник мера Маріуполя Петро Андрющенка.
Вибухи у Горлівці - дивіться відео:
Війна в Україні - останні новини
Як писав Главред, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська, ймовірно, захопили село Невельське під Покровськом. Також окупанти просунулися поблизу Кремінної, на Торецькому і Донецькому напрямках.
Напередодні у Херсонській області розширили перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації населення. До поточного списку додалися ще 50 населених пунктів.
Тим часом західні аналітики вважають, що бої в Курській області можуть прискорити завершення війни. Операція українських військ в Курській області стала найбільшим територіальним проривом з часів контрнаступу в Харкові та Херсоні восени 2022 року.
Які втрати російських військ за два роки війни в Україні?
У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів.
За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.
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