У Горлівці - "бавовна": куди прилетіло

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат у боях з ЗСУ.

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Триває війна з російськими загарбниками / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Телеграм Андрющенка

В окупованій Горлівці у неділю, 11 серпня, прогриміли гучні вибухи. У соцмережах повідомили про прильоти по місцю базування російських загарбників.

Стовп густого диму після вибухів здійнявся у районі машинобудівного заводу імені Кірова, про що свідчать кадри, опубліковані у Мережі.

Російські пабліки замовчують місце базування окупантів, стверджуючи, що внаслідок атаки нібито постраждали цивільні обʼєкти.

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Водночас у соцмережах підтверджують, що приліт стався безпосередньо по окупантах.

Є інформація, що у місці прильоту росіяни розмістили склади і техніку. Це вже не перше влучання у цей район, зауважує радник мера Маріуполя Петро Андрющенка.

Вибухи у Горлівці - дивіться відео:

Війна в Україні - останні новини

Як писав Главред, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська, ймовірно, захопили село Невельське під Покровськом. Також окупанти просунулися поблизу Кремінної, на Торецькому і Донецькому напрямках.

Напередодні у Херсонській області розширили перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації населення. До поточного списку додалися ще 50 населених пунктів.

Тим часом західні аналітики вважають, що бої в Курській області можуть прискорити завершення війни. Операція українських військ в Курській області стала найбільшим територіальним проривом з часів контрнаступу в Харкові та Херсоні восени 2022 року.

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.

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