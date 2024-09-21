Дрони СБУ уразили склад із ракетами для Іскандерів і військовий аеродром РФ – ЗМІ

На ураженому складі зберігалося артилерійське та ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів РФ.

https://glavred.net/ukraine/drony-sbu-porazili-sklad-s-raketami-dlya-iskanderov-i-voennyy-aerodrom-rf-smi-10599062.html Посилання скопійоване

СБУ завдала ударів по об'єктах армії РФ / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот із відео

Дрони Служби безпеки України в ніч на 21 вересня завдали ударів по складу з боєприпасами і ракетами у Тверській області, а також атакували аеродром країни-агресора РФ "Шайковка".

У результаті було уражено 23-й арсенал головного артилерійського управління міноборони РФ біля населеного пункту Октябрський Тверської області, передає РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбі.

Уточнюється, що на складі зберігалося артилерійське і ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" і тактичних ракетних комплексів "Точка-У", а після "прильотів" на складі почалася детонація і фіксують п'ять осередків пожеж.

Удар по аеродрому "Шайковка"

Крім того, дрони СБУ також уразили інфраструктуру військового аеродрому "Шайковка" в Калузькій області. Там дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну.

"СБУ разом з усіма Силами оборони України системно зменшує ракетно-артилерійський потенціал ворога. Цього тижня ми вже підірвали великий арсенал у Торопці Тверської області. Сьогодні прийшла черга наступного за розмірами складу - одного з важливих логістичних пунктів ворога, де зберігалися боєприпаси для ударів по Україні. Сезон "падіння уламків" - у самому розпалі", - додало джерело в СБУ.

Місто Торопець - що про нього відомо Торопець - місто у Тверській області Росії. Вперше згадується в 1074 році та є одним з найдавніших міст Тверської області. Входить до списку Історичних поселень Росії. У Торопці розташована військова частина 54169, її вже щонайменше тричі атакували дрони: 18 вересня, 29 червня і 5 травня 2024 року. Влада регіону та Міноборони РФ про це не повідомляли.

/ Інфографіка Главред

Удари по цілях армії РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Краснодарському краї РФ масштабно палає і детонує склад боєприпасів. Місцеві жителі кажуть, що склад із боєприпасами спалахнув після атаки дронів.

Нагадаємо, 18 вересня у Тверській області РФ після атаки дронів потужно горів склад боєприпасів. Як стало відомо, там горів склад із ракетами С-300, С-400 і "Іскандер". На складі в російському місті Торопець окупанти зберігали великий запас ракет. Зокрема, там створювали запас північнокорейських KN23.

Як повідомлялося раніше, було оприлюднено нові подробиці вибуху на військовому аеродромі РФ "Шайковка". Унаслідок удару дрона на аеродромі "Шайківка" пошкоджено щонайменше один літак РФ, підтвердили в ГУР.

Дивіться відео - вибухи у Тверській області операція ЗСУ:

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред