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Палає склад з ракетами С-300, С-400 та "Іскандер": деталі атаки по Тверській області

Альона Вороніна
18 вересня 2024, 09:56оновлено 18 вересня, 10:54
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На складі в російському місті Торопець, що вночі був атакований, окупанти зберігали великий запас ракет. Зокрема, там створювали запас північнокорейських KN23.
Атака на склад боеприпасов в Тверской области
Був атакований склад боєприпасів, де РФ зберігала великий запас ракет/ колаж: Главред, фото: МНС РФ, Telegram

У місті Торопець в країні-агресорці Росії продовжується пожежа після атаки на склад боєприпасів. На великому складі, який був атакований, російські окупанти зберігали багато ракет. Серед них, зокрема, і ракети KN23, які росіянам постачає Північна Корея. Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"На великому складі в місті Торопець у Тверській області росіяни зберігали ракети до "Град", С-300 та С-400, а також вироблені балістичні ракети до "Іскандер" і починали створювати запас північнокорейських KN23", – зазначив Коваленко.

ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.

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Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Палає склад з ракетами С-300, С-400 та 'Іскандер': деталі атаки по Тверській області
Що відомо про "Іскандер" / Інфографіка: Главред

Як повідомляє російський ресурс ASTRA у Telegram, у Торопці розташована військова частина 54169 ТТ, а також ще одна військова частина – 11777 (107 арсенал ГРАУ).

"Супутникові знімки NASA зафіксували теплові сигнатури на майже всій території 107-го арсеналу ГРАУ у Тверській області. За даними українського осінт-експерта Tatarigami, на атакованому складі зберігалися, крім іншого, 122-мм реактивні снаряди для "Градів" та 82-мм арт. Про те, що в Торопці будується арсенал для зберігання ракет та інших боєприсів, у 2015 писав "Військовий огляд", у 2018 році – місцеві ЗМІ", – йдеться у повідомленні.

Також зазнається, що російських військовослужбовців вночі евакуювали з в/ч 54169, яка розташована поруч з палаючим складом боєприпасів. Про це ASTRA розповіли родичі евакуйованих російських військових.

Атака на склад боеприпасов в Тверской области
Атака на склад боєприпасів у Тверській області/ скрін

Дивіться відео пожежі після атаки на склад боєприпасів у Тверській області:

Склади з боєприпасами досі горять і детонують. Місцева влада атаку на військову частину не визнала, заявивши лише, що пожежа виникла після падіння уламків збитого дрона. Відбувається евакуація жителів міста і району. Проте мешканці села Цикареве, що розташоване навпроти палаючих складів, залишилися відрізані від евакуації. Частина жителів села переправилася через місцеве озеро, яке є єдиним способом покинути населений пункт, а частина досі чекає на березі водойми допомоги в евакуації від місцевої влади, пише ASTRA.

Ці склади раніше вже атакували безпілотники – це відбувалося як мінімум двічі.

Атака на склад боеприпасов в Тверской области
Атака на склад боєприпасів у Тверській області/ скрін

Дивіться відео пожежі після атаки на склад боєприпасів у Тверській області:

Раніше повідомлялося, що у Тверській області РФ після атаки дронів потужно горить склад боєприпасів. Місцеві жителі кажуть, що детонація боєприпасів розпочалася близько третьої години ночі й триває досі.

  • Пожежа на складі боєприпасів в Торопці Тверської області РФ
    Пожежа на складі боєприпасів в Торопці Тверської області РФ МНС Росії, Telegram
  • Пожежа на складі боєприпасів в Торопці Тверської області РФ
    Пожежа на складі боєприпасів в Торопці Тверської області РФ МНС Росії, Telegram
  • Пожежа на складі боєприпасів в Торопці Тверської області РФ
    Пожежа на складі боєприпасів в Торопці Тверської області РФ МНС Росії, Telegram
  • Пожежа на складі боєприпасів в Торопці Тверської області РФ
    Пожежа на складі боєприпасів в Торопці Тверської області РФ МНС Росії, Telegram
Вибухи і пожежі в Росії – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Омську горів завод із виробництва "Сонцепьоків". На території російського заводу "Омськтрансмаш", де виробляють бронетехніку і вогнемети для армії країни-агресорки, у четвер, 12 вересня, сталася пожежа, повідомляють місцеві пабліки.

16 вересня повідомлялося, що на російський Бєлгород "посипалися" снаряди – місто накрив дим, палали будинки та авто. До російського Бєлгорода та району завітала "бавовна". Росіяни скаржилися на сильне задимлення та численні пожежі.

Нагадаємо, у Міноборони заявили про нові цілі ATACMS у Росії. Генерал-лейтенант і перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що цілями балістичних ракет ATACMS є не лише військові аеродроми РФ.

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